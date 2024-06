Luca Robaldo e Pietro Danna in visita alla nuova Amministrazione di Dogliani

Il presidente della Provincia, Luca Robaldo, e il consigliere provinciale delegato per l'area, Pietro Danna, hanno fatto visita alla nuova Amministrazione comunale di Dogliani, guidata dal sindaco Claudio Raviola.

“Ringraziamo il sindaco di Dogliani e la sua nuova amministrazione per averci ricevuto in Comune - le parole di Robaldo e Danna - ed auguriamo loro un buon lavoro, manifestandogli sin d’ora la vicinanza della Provincia e l’intenzione di continuare la collaborazione sinergica posta in essere in questi anni: dalla viabilità alla programmazione territoriale e sino alle dinamiche di area vasta, la collaborazione tra provincia e comuni è sempre più fondamentale per la buona amministrazione di tutto il territorio”.