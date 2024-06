Convenzione Smart Land: sul sentiero della condivisione digitale per il benessere del territorio

La condivisione completamente automatizzata dei contenuti del sito comunale con la piattaforma iGate: Verrà creato il pulsante nell'App iGate (nella sezione home del container dedicato al comune) denominato: Comune Informa. L'attivazione di una Live Streaming Per trasmettere i luoghi più suggestivi in tempo reale, attraverso l'installazione di una webcam motorizzata e computerizzata connessa a internet, che può generare un vero e proprio canale Tv live pubblicabile su vari portali. a discrezione del singolo comune. oltre che sull'App iGate. L'installazione di isole digitali multiservizio: La soluzione prevede la possibilità di installare un Display ad alta luminosità (Touch Point) dove pubblicare informazioni in tempo reale, oltre alle previsioni meteo, le notizie, le informazioni del singolo comune e, non meno importanti, le immagini live del territorio grazie ai Panorami Live. Il display mostrerà gli eventi di Visit Cuneese in automatico, con una politica smart di gestione del palinsesto: la visualizzazione dell'evento sarà infatti tanto più frequente nella rotazione delle immagini man mano che si avvicina la data dell'evento stesso. Sarà inoltre possibile, da parte del singolo Ente, attivare ulteriori servizi, quali: • Illuminazione adattiva

• Prese 220v per servizi

• Prese usb e wireless per la ricarica degli smartphone

• Sistema di chiamate

• Diffusione sonora

• Wi-fi

• Videosorveglianza

• Sensori monitoraggio ambientale e meteorologico (temperatura. umidità e qualità dell'aria. ecc ... ) Oltre ad essere un punto di aggregazione per cittadini e turisti, l'isola smart diventa un vero e proprio Ufficio Turistico Outdoor: il turista, attraverso il sistema di chiamata integrato, potrà infatti mettersi in comunicazione con l'operatore dell' ufficio turistico di competenza. L'operatore, oltre a dare supporto telefonico, potrà inoltre mostrare a video sul Display le informazioni richieste dal turista, quali, a titolo esemplificativo: eventi in programma, zone d'interesse nelle vicinanze, ecc... Il Cuneese si prepara così a diventare un punto di riferimento per l'innovazione Smart, abbracciando il futuro digitale con la "Convenzione Smart Land".