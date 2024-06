Bra, la nuova consigliatura si apre con un minuto di silenzio per l’orribile morte di Satnam Singh [FOTOGALLERY]

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 giugno si è svolta la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Bra, risultato delle recenti elezioni amministrative. Una seduta ricca di incombenze tecniche, a cominciare dalla convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale.

L’assemblea ha quindi proceduto all’elezione del suo presidente e del vice. A presiedere il Consiglio comunale per il prossimo quinquennio sarà ancora una volta Fabio Bailo (Impegno per Bra), eletto con la maggioranza semplice dopo alcune votazioni andate a vuoto, mentre Bruna Sibille (Partito Democratico) è stata nominata vicepresidente.

Dopo il giuramento ufficiale, il confermato sindaco Gianni Fogliato ha formalizzato all’assemblea i componenti della nuova Giunta comunale, composta da Biagio Conterno (vicesindaco), Lucilla Ciravegna, Luciano Messa, Francesca Amato e Francesco "Checco" Matera.

I diversi assessori saranno poi coadiuvati dai consiglieri di minoranza cui il sindaco ha affidato alcune deleghe: a Juljan Gazzulli (Impegno per Bra) “decoro urbano e manutenzioni”, a Luca Giglio (Ambiente e solidarietà ) le “politiche giovanili”, a Walter Gramaglia (PD) le “politiche del verde pubblico e la cura di parchi e giardini”, a Marina Isu (PD) “educazione alla cittadinanza, Scuola di Pace, Città della fraternità, politiche della famiglia, pari opportunità e cooperazione internazionale”, a Cristoforo Ferrero (Impegno per Bra) i “gemellaggi e patti di amicizia”, ad Ettore Sanino (Bra è viva) le “politiche dello sport”, a Bruna Sibille (PD) il “servizio idrico integrato”, a Francesco Testa (Bra bene comune) “Consiglio comunale dei ragazzi e partecipazione”, mentre a Raimondo Testa (PD) sono andati “orti urbani, volontariato civico e Consulta del volontariato” con la delega della presidenza dell’organismo. Il primo cittadino ha anche preannunciato l’intenzione di affidare ulteriori deleghe a cittadini esperti dei relativi settori.

Si è poi proceduto all’individuazione dei diversi capigruppo consiliari: sono stati indicati Walter Gramaglia per il “Partito Democratico”, Cristoforo "Lino" Ferrero per “Impegno per Bra”, Francesco Testa per “Bra bene comune”, Ettore Sanino per “Bra è viva”, Luca Giglio per “Ambiente e solidarietà”, Massimo Somaglia per “Somaglia per Bra”, Sergio Panero per il “Polo civico Bra Domani”, Carlo Patria per “Fratelli d’Italia”, Giuliana Mossino per “Lega Salvini Piemonte”, Anna Messa per “Forza Italia – Noi moderati – PPE – Berlusconi”.

Al termine di una serie di brevi interventi di presentazione da parte dei consiglieri, l’assemblea è passata a eleggere i componenti della Commissione elettorale comunale che affiancheranno il sindaco: membri effettivi sono risultati Marina Isu, Giuliana Mossino ed Ettore Sanino, mentre i supplenti saranno Raimondo Testa, Bruna Sibille e Sergio Panero.

Infine, sono stati nominati quali rappresentanti dell’amministrazione all’interno della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Si tratta di Ettore Sanino e Carlo Patria.

Nel corso della seduta, durata poco più di due ore, su proposta del sindaco Fogliato, l’assemblea ha rispettato un minuto di silenzio per ricordare l’orribile morte toccata a Satnam Singh, il bracciante di origini indiane morto all’ospedale San Camillo di Roma lo scorso 19 giugno, due giorni dopo essere stato abbandonato dal suo datore di lavoro di fronte all'abitazione del giovane rimasto vittima di un incidente sul lavoro che, prima di condurlo a una morte arrivata anche come conseguenza dell'omissione di soccorso, gli era già costato la rottura delle gambe e l’amputazione di un braccio, tranciato da un macchinario che stava utilizzando in un campo coltivato a meloni in un’azienda agricola in provincia di Latina.