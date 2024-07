Venerdì 5 luglio alla Croce Nera di Saluzzo arriva "Oblivion e Saudade"

Venerdì 5 luglio (ore 21.15) il concerto "Oblivion e Saudade" del Voxonus Festival illuminerà la chiesa della Croce Nera a Saluzzo. Si tratta del terzo appuntamento stagionale de "I Concerti della Croce Nera" ed è, inoltre, la prima volta che il programma viene presentato all'interno della rassegna. Claudio Gilio (viola), Alberto Fantino (fisarmonica) e Maurizio Baudino (chitarra) eseguiranno musiche di Piazzolla, Morricone, Ebb, Kander, Gimbel, Jobim, De Moraes, Gardel, Le Pera, Lloyd-Webber.

IL PROGRAMMA: Oblivion e Saudade, suggestioni dal Sudamerica

Oblio e nostalgia. Come le note struggenti di Piazzolla e il calore del samba, così Voxonus abbraccia il pubblico con le sonorità della fisarmonica e della viola, e mentre la chitarra si fa arabesco, le percussioni seguono il ritmo del mare che unisce i continenti. Il titolo del concerto, ispirato al brano di Astor Piazzolla Oblivion, e alla malinconia della Saudade brasiliana, cattura lo spettatore trasportandolo in un vortice di melodie. L'atmosfera che ne scaturisce coinvolge profondamente il pubblico, carezzandolo con il fervido fascino del tango. Oblivion è Saudade è stato presentato in anteprima nel 2023 al Collegio Universitario Einaudi di Torino con l'intento di creare un filo rosso tra le edizioni della rassegna, proprio come un viaggio oltreoceano. Il programma è stato poi riproposto per l'evento "Musica in Porto.

Così Claudio Gilio, direttore artistico del Festival e presidente dell'Orchestra Sinfonica di Savona: "Per il terzo appuntamento del ciclo concertistico abbiamo optato per un programma che si inserisce nel percorso crossover che tutti gli anni offriamo come finestra aperta su generi diversi rispetto alla proposta principale, che riguarda appunto la musica antica. Visto il grande successo ottenuto con il progetto Musica nel Mondo - da cui il titolo di un altro programma del Voxonus - intendiamo focalizzare questo concerto sulla musica sudamericana, concentrandoci su Argentina e Brasile. In poche parole, Tango e Samba nelle loro diverse declinazioni. Piazzola e Gardel costituiscono ovviamente l'ossatura del programma, ma non mancano brani celebri di altri autori che coinvolgono il pubblico portandolo in atmosfere uniche. Sarà suggestiva l'unione tra ritmi d'oltreoceano con le architetture barocche della Croce Nera".

Il concerto successivo a Saluzzo sarà venerdì 19 luglio con le Suites di Bach eseguite da Claudio Gilio nel concerto "La Bibbia della Musica", mentre il 7 luglio sarà la volta, a Rittana, del concerto "Musica nel Mondo" precedentemente proposto a Luni, in Liguria.