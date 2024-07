"Ah, ma non è Lercio": invece sì! Spettacolo del sito satirico al NUoVO di Cuneo

Nel novembre 2014 esce il libro Un anno Lercio: il 2014 come non l'avete mai letto pubblicato dalla casa editrice Rizzoli.

Nel 2015, la prestigiosa Accademia della Crusca di Firenze, presa di mira in numerosi articoli, dedica a Lercio una delle sue celebri pale. Nello stesso anno, la redazione di Lercio riceve il Premio Satira Politica Forte dei Marmi per il Web

Nel novembre 2018, partecipa a una missione in Etiopia nell'ambito di un progetto sotto l'egida di AMREF. Da questa esperienza viene ricavato un reportage in cui l'Africa viene vista con gli occhi di un sovranista dal nome Primo italico.

Dal 28 gennaio 2019, nella libreria di Audible è disponibile Best of Lercio, una selezione dei migliori articoli pubblicati nei mesi precedenti.

Il 21 novembre 2019, il TG Lercio approda in RAI nella trasmissione Gli Stati Generali, condotta da Serena Dandini, in onda su RAI 3.

Il 28 luglio 2020, esce per Rizzoli il libro quiz Vero o Lercio? Lo sporco che non ti aspetti.

Articoli del collettivo sono citati in saggi e libri di testo per la scuola. A luglio 2020, il sito dell'Istituto Treccani pubblica una disamina della satira metalinguistica presente negli articoli di Lercio.

A febbraio 2023, dopo l'esperienza come battitori liberi dell'anno precedente, i redattori di Lercio sono ufficialmente presenti all'interno di Casa Sanremo, nell'ambito del Festival della Canzone Italiana, con un loro spazio in cui hanno intervistato diversi protagonisti della gara.

La redazione di Lercio interviene in istituti e università per parlare dei rapporti tra satira e fake news e ha partecipato a importanti festival in tutta Italia, tra cui il Cortona Mix Festival, Parole O_Stili, Prix Italia, Parole in Cammino - Il festival dell'Italiano, Futura Festival, Web Marketing Festival, Social Media Strategies, Maker Faire, il Festival internazionale del giornalismo di Perugia e il Festival Giornalisti del Mediterraneo.