Domani a Magliano Alpi si parla di Comunità Energetiche Rinnovabili: presente anche una delegazione coreana

Si terrà domani, sabato 6 luglio dalle 10 alle 12, un’importante appuntamento dedicato alle CER - comunità di energia rinnovabile.

L'evento si svolgerà presso sala del Consiglio del Comune di Magliano Alpi che, lo ricordiamo, è stato il primo a realizzare una comunità energetica in Italia.

Un ponte di sostenibilità che unisce il nostro paese alla Corea del sud che sarà presente con una delegazione dalla città di Jeonju, per conoscere e visitare la CER di Magliano e Bene Vagienna, comune capofila del progetto Concerti che porterà alla nascita contemporanea di otto diverse Cer sul portale del Gse, a copertura di una vasta porzione di territorio tra Fossanese e Langhe, coinvolgendo oltre 20 comuni.

"L'invito - spiega il sindaco Marco Bailo - è aperto a tutti: a chi vuole saperne di più sul tema e a tutti coloro che sono già attivi su tematiche quali la sostenibilità ambientale e la condivisione dell'energia. Non è la prima volta che ospitiamo una delegazione internazionale bensì la terza: abbiamo già avuto incontri con la Lettonia in collaborazione con l'Enea di Roma, con la Serbia, lo scorso settembre e quest’anno una delegazione Coreana. Si tratta di tema globale non solo locale: l'incontro di domani sarà una grande occasione di confronto".

I lavori si apriranno alle 10 con i saluti istituzionali e interverranno Marco Bailo, sindaco di Magliano Alpi; Claudio Ambrogio, sindaco di Bene Vagienna; Luca Robaldo, presidente della provincia di Cuneo; Sergio Olivero dell’Energy Center del Politecnico di Torino; Francesco Meneghetti di Fabbrica Digitale; Emilio Ghiani dell’Università di Cagliari.