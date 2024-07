A Cuneo inaugurata la mostra fotografica "Uno spazio per sette racconti"

Partecipata, e con saluto dell’Assessore alla cultura, è stata l’inaugurazione delle esposizioni di «CuneoFotografia», «Uno spazio per sette racconti”, a Cuneo, nella bella Sala del Collegio dei Geometri, venerdì 5 luglio, nel tardo pomeriggio.

Il Gruppo ha dato ancora libero spazio ai propri soci per esprimersi liberamente, secondo la propria sensibilità ed estetica. Ne è venuto il solito, piacevole, insieme articolato, vario, per ogni gusto. Non a caso si parla di sette esposizioni, più che di una collettiva.

Ognuno ha scelto, illustrato, interpretato, un’emozione.

Da questo son nati sette racconti: Miranda Bongiovanni, «Alla ricerca delle Botteghe d'Arte», Paolo Demaria, «La Grotta degli Artisti» (fotografie dal sottosuolo romano), Antonella Lingua, «A la carte», Roberto Mandrile, «Calda Norvegia», Claudio Pappalardo, «I Lampioni: questi sconosciuti…», Renato Sarale, «Colli Novelli» (Novello), Rossana Tolosano, «Arcate di Storia».