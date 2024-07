Verduno, al Belvedere "Il Trovatore" di Paolo Fiamingo

A Verduno nasce un nuovo appuntamento musicale, questa volta con la musica operistica dal titolo fortemrnte evocativo: "Verdi a Verduno". Quest'anno quindi, sul bellissimo Belvedere - il piu' "verde" delle langhe - il 14 luglio alle ore 21, va in scena "Il Trovatore", in forma di concerto, a cura del bravissimo Maestro Paolo Fiamingo.



La nuova iniziativa e' destinata a diventare un appuntamento estivo che si ripetera' ogni anno, quindi un appuntamento fisso e caratterizzante: "Sara' un'attrattiva importante per un turismo di qualità che , da sempre e giustamente, ritiene l'opera, soprattutto quella verdiana, ambasciatrice dell'Italia nel mondo" dichiara il sindaco Marta Giovannini che ringrazia l'associazione Pietro Fraire per la collaborazione e la Fondazione CRC per il contributo al nuovo evento culturale.