Gribaudo, PD: “Il Governo riconvochi il tavolo sul Capolarato”

“Il caporalato è un fenomeno criminale diffuso in tutto il Paese. Nessun territorio ne è esente perché le logiche di sfruttamento, specialmente di lavoratori e lavoratrici migranti, sono agevolate dai vari ricatti, come quello della Bossi-Fini, e dalla mancanza di controlli. - dichiara Chiara Gribaudo, Presidente della Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. - "Per questo ringrazio la Questura di Cuneo per l’indagine svolta che ha portato all’arresto di molte persone legate tra loro da un possibile sodalizio criminale che aveva come fine quello di sfruttare manodopera a costi bassi, senza alcuna tutela né sicurezza, nei vigneti delle Langhe” .

“Serve che il Governo riconvochi, immediatamente, il tavolo sul Caporalato, fermo da due anni e mezzo. Ne va della vita di lavoratori e lavoratrici, ma anche di quelle imprese che rispettano la legalità e la dignità del lavoro” conclude la deputata.