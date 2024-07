Moretta, allo stabilimento Inalpi la visita del segretario generale della Camera di Commercio cinese

Martedì 9 luglio il signor Fan Xianwei, segretario generale della Camera di commercio cinese in Italia, e la signora Zhou Xiaoyan, presidente del gruppo Milan Huaxia, hanno visitato lo stabilimento Inalpi di Moretta, accompagnati da Lu Xiao, segretario della Camera di commercio, e Bai Xue, direttore generale del gruppo Huaxia.



I vertici di Inalpi hanno accolto il segretario generale Fan Xianwei e il presidente Zhou Xiaoyan, e li hanno accompagnati nella visita dello stabilimento, illustrando i processi produttivi, la provenienza della materia prima e tutte le fasi di produzione. La visita è poi proseguita anche presso InLab Solutions – centro R&D Inalpi – dove sono state illustrate le attività svolte e la fondamentale attenzione che riveste il controllo della qualità delle referenze e della materia prima.



Inalpi SpA, azienda leader nel mercato lattiero-caseario in Piemonte, è stata fondata nel 1966 e il suo sviluppo è strettamente legato alle famiglie Invernizzi e Barattero. L'azienda è il primo player del comparto lattiero caseario del Piemonte, con più di 300 conferitori. Nell'ultimo decennio, l'azienda è cresciuta in modo significativo, dai 30 milioni di euro nel 2010 ai 275 milioni di euro nel 2023. Nel primo trimestre del 2024, l'azienda ha lanciato un nuovo piano strategico per continuare il suo sviluppo di successo nel campo dei prodotti lattiero-caseari.



L’incontro è stato inoltre occasione, per i vertici Inalpi, per ribadire la soddisfazione in relazione alla visita che si è svolta nelle settimane scorse in Cina, visita durante la quale sono stati accompagnati dallo stesso presidente Zhou Xiaoyan. E come conseguenza concreta di questa nuova apertura verso il mercato cinese, Inalpi sarà inoltre presente CIIE di Shangai a Novembre 2024.