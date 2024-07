Cuneo pronta al terzo fine settimana di Illuminata: ecco le modifiche alla viabilità

La Città di Cuneo si prepara al terzo fine settimana di Illuminata: la manifestazione animerà l’altopiano fino al 28 luglio con gli spettacoli di luci e i tanti eventi collaterali per tutte le età. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti durante il weekend (da venerdì 19 a domenica 21 luglio) è stata disposta un’ordinanza per la regolamentazione della viabilità.



Ad essere interessata da divieti di sosta e da limitazioni alla circolazione sarà, in particolare, piazza Galimberti: dalle 19 alle 24 di venerdì, sabato e domenica sarà istituito il divieto di transito veicolare su tutta la sua estensione. L’interdizione riguarderà anche le vie Bonelli e Pascal e i corsi Soleri e Garibaldi, per i tratti confinanti con la piazza dedicata all’eroe della Resistenza. Negli stessi orari sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata. Per consultare il testo completo dell’ordinanza è possibile consultare l’albo pretorio.



Essendo prevista una grande affluenza di pubblico, si consiglia di raggiungere il centro città a piedi, in bicicletta o in bus. Per chi arrivasse da fuori sono disponibili i parcheggi di testata. In occasione degli spettacoli (dal venerdì alla domenica) l’ascensore inclinato che collega corso Marconi al parcheggio delle piscine sarà attivo fino alle 23.30. L’ascensore inclinato potrebbe non essere funzionante nella serata di venerdì 19 a causa del possibile prolungamento di alcuni lavori che si svolgeranno nel pomeriggio: nel caso ne verrà data comunicazione.