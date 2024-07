Nuovo regolamento per la videosorveglianza a Mondovì: potrà essere partecipata anche dai privati

Il Comune di Mondovì ha approvato il nuovo regolamento per la videosorveglianza sul territorio comunale.

Un nuovo incentivo per garantire la sicurezza in Città, che si aggiunge ad altre disposizioni già intraprese dal comune, come il DASPO Urbano, il protocollo di intesa con i commercianti e l'attivazione di un servizio di vigilanza privata a tutela del patrimonio.

"Sono tante le iniziative, oltre al potenziamento dell'impianto di videosorveglianza, che abbiamo intrapreso sul territorio. - ha detto il sindaco, Luca Robaldo - "Quello che mi preme sottolineare però è che vi è una grande diversità tra la sicurezza reale e quella percepita: il nostro Comune, fortunatamente, ha un livello basso di criminalità. In forza delle richieste dei cittadini e degli episodi che si sono verificati in Città riteniamo però opportuno fare alcune integrazioni al regolamento".

Nel rispetto della privacy il sistema di videosorveglianza comunale potrà essere "partecipato" ossia integrato con i sistemi dei privati: questo significa che le forze dell'Ordine e la Polizia locale, in determinati casi, potranno visionare le riprese, i cui filmati non verranno conservati per più di sette giorni.

Il nuovo regolamento prevede inoltre di poter impiegare dispositivi di videoripresa “indossabili” dagli operatori della Polizia Locale che potranno installare i dispositivi anche a bordo dei veicoli di servizio.