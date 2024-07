Roburent intitola un'area verde a Valter Briatore, ucciso dalla 'Ndrangheta

Sarà ricordato per sempre Valter Briatore, ucciso nel 1988 dalla 'Ndrangheta, per uno scambio di persona, mentre si trovava a Torino per lavoro.

L'amministrazione comunale ha deciso di ricordarlo intitolandogli un'area verde e apponendo una targa sulla sua casa natale, iniziative che si svolgerà nelle prossime settimane, di comune accordo con gli attuali proprietari.

"Un gesto che vuole simbolicamente alleviare il dolore della famiglia di Valter Briatore - commenta il sindaco, Emiliano Negro - e che vuole ricordare tutte le vittime di mafia e se possibile troveremo il modo di celebrare anche il 21 marzo, Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.

In municipio, sempre nella giornata di sabato, il primo cittadino ha poi consegnato attestati di gratitudine ai dipendenti pensionati ed a cittadini roburentesi per vari motivi benemeriti verso la comunità.

"Da diversi anni questa iniziativa non era più stata fatta - dice il primo cittadino - e riteniamo che sia molto importante riconoscere e ringraziare l'impegno degli ex dipendenti comunali o di chi si è speso e ha profuso il proprio impegno a favore del paese. Un'iniziativa che porteremo avanti negli anni".

La benemerenze sono state assegnate ai Parroci sac. Olivero e sac. Canavese, per sottolineare la proficua collaborazione della componente religiosa e quella civile nella comunità roburentese, poi al geom. Giovanni Arpiè Bottero, ai coniugi Mariangela Bramardo e Giovanni Sevega, Pierino Camperi, Daniela Caramello, Severina Caramello, Remo Fuoco, geom. Gianpiero Galliano, Giovanni Domenico Ravotti, Luigi Ravotti, Angela Rinverdi Canova, Giovanni Battista Roà.

Oltre ai ricordi definiti dalla Giunta Comunale, con personale iniziativa, il sindaco ha aggiunto attestazioni ai dipendenti attualmente in attività, che pur ridotti al lumicino come numero, sostengono, con sacrificio, ogni incombenza necessaria: Umberto Garelli, Roberta Regis, Alberto Vallepiano.

A conclusione dell’incontro è stata benedetta dal Parroco di Roburent la targa stradale che sarà apposta al Parco dedicato al giovane roburentese, Valter Briatore, ucciso a 36 anni, come la formella con testo del maestro Remigio Bertolino che recita: "Hai incontrato il tuo tragico destino in una anonima strada di Torino. Chi ha strappato la tua giovane vita per un fatale scambio di persona ha offuscato il tuo nome, ma ora la luce di un’alba nuova ha riportato la verità sulla tua breve esistenza: all’insegna del lavoro, dell’onestáe dell’impegno sociale".