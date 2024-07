A Sampeyre torna la cena in bianco e rosso

Dalle 19:30 di Sabato 10 agosto, in Piazza della Vittoria a Sampeyre la Croce Rossa e la Pro Loco Vi aspettano numerosi per la terza edizione della “Cena in Bianco e Rosso”, un momento di ritrovo, allegria, condivisione e molto altro!

Vi aspetterà un succulento menù, preparato sotto il coordinamento della famosa cuoca “Maria”, composto da due antipasti, un primo, un secondo con contorno, bis di dolci, acqua, bibite e vino, il tutto a €23.00 per gli adulti e € 15.00 per i bambini! Per tutta la serata inoltre sarà presente musica con Walter e la band. Per prenotare il posto a sedere occorre solamente telefonare o inviare un messaggio Whatsapp al n° 0175-970001.

Il ricavato sarà interamente devoluto per il finanziamento delle attività svolte dalla Croce Rossa sul territorio a favore dei bisognosi. Le nostre associazioni vi aspettano!