Una mostra, tre scenari: a Neive, Barbaresco e Magliano Alfieri la magia dell'artista Ernesto Morales

"La mostra nella sua totalità - spiega Francesca Carbone, curatrice del progetto e direttrice della galleria GART Arte Contemporanea - permetterà di esplorare l’intima analisi condotta sui fenomeni naturali dall’artista in cui l’elemento della luce, studiato nei suoi aspetti sia micro che macroscopici, diventa un pretesto per attivare una riflessione metalinguistica sulla pittura. Nella nuova grammatica espressiva di Ernesto Morales, maturata durante i suoi periodi di residenza nelle Langhe e nel suo nuovo studio a Castiglione Tinella, le superfici diventano un campo di decostruzione formale in cui i diversi piani si fondono, mettendo in discussione le gerarchie compositive attraverso la creazione di nuovi orizzonti atemporali e scenari lirici. 'UnTemporary Horizon' è una mostra che, per il suo essere stata concepita e progettata in questi particolari frangenti storici e territoriali, diventa occasione per comunicare la profonda necessità di ricerca di un luogo mentale e fisico in cui poter espandere i propri orizzonti d’essere e di tempo, dimostrando come i linguaggi artistici possano evocarlo, entrarci in connessione e indirettamente celebrarlo".