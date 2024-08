La classe e la strepitosa voce di Diodato incantano il pubblico di Suoni dal Monviso

Mancava solo il Monviso ieri, nello splendido scenario di un grande pianoro ad Agliasco, Paesana, dove Diodato si è esibito nell'ambito della rassegna Suoni dal Monviso.

Un concerto bellissimo e generoso.

Diodato ha incantato il pubblico cona la sua voce strepitosa e con la sua generosità. Si è dato al pubblico senza riserve, scendendo dal palco e cantando tra le persone arrivate da ogni dove, anche da fuori regione. I suoi brani più celebri, da "Fai rumore" alla cover da brividi "Cuccurucucu paloma".

Accompagnato dalla sua band, l'artista tarantino ha regalato un concerto davvero magico, in un contesto che, come ha più volte detto, lo ha ispirato fortemente. E lo ha dimostrato.

Da sottolinera l'organizzazione davvero impeccabile, tra navette, sentieri ben segnalati, presenza di volontari e forze dell'ordine a garantire che tutto funzionasse al meglio, servizi in loco e distribuzione gratuita di acqua ai presenti. Cosa assolutamente non scontata.

Suoni dal Monviso continua con l'appuntamento di domenica 1 settembre, alle 17.30, a Villa Radicati a Saluzzo.

Dopo l’omaggio alla canzone italiana del 2023, I Polifonici del Marchesato, unitamente ai Musici del Marchesato, offriranno un nuovo progetto sinfonico-corale, con l’omaggio ad alcuni fra i più grandi capolavori (italiani e stranieri) della musica pop degli ultimi 100 anni, in una rielaborazione per coro e orchestra del M° Stefano Eligi. Un abito su misura che verrà esibito in una location prestigiosa, un’autentica festa per i 20 anni di Suoni dal Monviso.