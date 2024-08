Nuova intitolazione per il bivacco Campia-Gandolfo nel Vallone del Dragonet

Il bivacco del Club Alpino Accademico, sito nel Vallone del Dragonet, già conosciuto come Bivacco Niculin Gandolfo, verrà re-intitolato in Bivacco Matteo Campia – Niculin Gandolfo, dedicandolo anche al grande Matè, ricostituendo così, idealmente, la storica cordata di alpinisti cuneesi. L'evento, in programma martedì 13 agosto, è aperto a tutti e prevede un momento presso il bivacco per chi può e desidera affrontare la salita. Il percorso, consigliato comunque a escursionisti esperti, è stato oggetto di diversi interventi di pulizia in questa stagione che renderanno più gradevole la passeggiata. Prima, a metà giugno, da parte di volontari del CAI e CAAI e una squadra del Gruppo AIB di Borgo San Dalmazzo, mentre un secondo importante e straordinario intervento, è stato effettuato a fine luglio da parte della squadra operativa dell'Ente Parco Alpi Marittime con l'aiuto degli operai forestali della Valle Gesso. A loro un ringraziamento particolare per lo sforzo richiesto per la logistica, trattandosi di un intervento focalizzato in particolare sulla parte alta e quindi più lontana da raggiungere, per le condizioni del percorso, che non vedeva una manutenzione così importante da anni, e per le condizioni meteo ambientali di quest'anno, che con la grande umidità e caldo ha reso particolarmente rigogliosa la vegetazione e molto faticoso il lavoro degli operai.

LA STORIA

Il Bivacco Niculin Gandolfo, sito a 1847 metri di quota nel Vallone del Dragonet in Valle Gesso è di proprietà del CAAI (Club Alpino Accademico Italiano). Il bivacco originario, completato nel 1970, fu fortemente voluto e costruito (con l’aiuto di vari amici, ma in gran parte in prima persona) dal forte alpinista cuneese Matteo Campia, Accademico del CAI, per ricordare Niculin Gandolfo suo fedele compagno di cordata per molti anni, scomparso nel 1961. Matteo Campia mancò a sua volta nel 2009. Il CAAI, dopo aver provveduto ad alcuni interventi di risistemazione interna, oltre che alla di pulizia del sentiero di accesso, il giorno 13 agosto terrà presso il bivacco medesimo la cerimonia di re-intitolazione, unendo il nome di Matteo Campia a quello di Niculin Gandolfo. Tale re-intitolazione sarà il giusto riconoscimento all’impegno di Matè, come lo chiamavano gli amici, venendo così idealmente a ricostituire la storica cordata Campia-Gandolfo che su queste montagne, tra la metà degli anni 1930 e la metà degli anni 1950, praticò assiduamente il suo alpinismo di esplorazione e di avventura con autentico spirito “accademico”. Un momento di particolare significato per l’alpinismo cuneese e per l’alpinismo tutto nelle Alpi Marittime.