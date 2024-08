Mondovì, il ricordo di Giuliana Bagnasco ad un anno dalla sua scomparsa

Domenica sera 5 Agosto, ad un anno dalla morte, è stata ricordata nel chiostro della Cattedrale di San Donato, a Mondovì Piazza, Giuliana Bagnasco.

Figura di primo piano della cultura monregalese era stata insegnante di lettere all’istituto Baruffi. Anni fa aveva fondato con altri collaboratori l’associazione culturale “Gli spigolatori”, sodalizio che a tutt’oggi promuove valide iniziative culturali in vari campi dell’arte, della letteratura, della bellezza in genere.

Lettrice appassionata si era occupata della rubrica letteraria dei due giornali monregalesi, Provincia Granda e Unione Monregalese.

L’evento commemorativo organizzato dalla Associazione Culturale ”Gli spigolatori” e “ Canzon&teatro”, con testi di Remigio Bertolino, ha attratto un pubblico che aveva già conosciuto Giuliana di persona o attraverso le sue attività, ne aveva apprezzato il grande valore morale, professionale, artistico, e quindi è rimasto umanamente ed emotivamente molto coinvolto. E’ affiorato durante la bella serata il forte legame di Giuliana con le sue letture, profondo, vitale, esistenziale. Un rapporto speciale, privilegiato con la poetessa statunitense Emily Dyckinson, con la quale “viveva” l’amore per la natura, le colline, l’acqua, le nuvole.

Gli amici di “Canzon&teatro”, han dato vita a uno spettacolo intenso, serrato, com’è nello spirito della loro arte. Suggestive e perfette per lo spirito della manifestazione le canzoni che si sono alternate alle letture e recitazioni. La piazza grande di Dalla, il prato di aghi sotto il cielo di De Gregori, l’immensa pianura di Guccini, e sono solo alcuni esempi, hanno ricreato nel canto e nella musica quel sentimento di vasti orizzonti, di amore di libertà, di bellezza, che è stata la prima fonte di ispirazione per le poesie di Emily. Le poesie che hanno riempito il cuore di Giuliana di fortissime emozioni.

Nel presentare l’evento Gabriele, uno dei figli di Giuliana, ha citato una frase della madre “La vita non è quello che si è vissuto ma quello che si ricorda e come si ricorda per raccontarlo”. Il ricordo di Giuliana farà per sempre parte della vita di coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata.