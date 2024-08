Centrale di Entracque, nuove vie per la parete di arrampicata

È stata appena ultimata la parete di arrampicata situata sulla diga della Piastra di Entracque, rinnovata con nuove difficoltà.

Le nuove vie sono state realizzate con il supporto di Enel Green Power e la collaborazione sinergica di guide certificate, per offrire un’esperienza varia, divertente e sicura a tutti gli appassionati di questo sport. La parete di arrampicata, già a disposizione di tutti gli sportivi, verrà ufficialmente inaugurata domenica 8 settembre, in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni del CAI e i 70 del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Con il rinnovamento delle vie di arrampicata, si amplia una già significativa offerta turistica legata alla centrale Enel Green Power di Entracque. Un anno fa era stato, infatti, inaugurato il nuovo spazio-laboratorio situato al piano -1 dell’Info Point: la sala “laboratorio” è ora utilizzata durante le visite guidate o durante le attività didattiche, volte ad approfondire i temi legati all’ambiente, alle realtà presenti sul territorio e all’interno del Parco, all’energia pulita, alla sostenibilità e all’economia circolare.

Raggiungere l’impianto di Entracque è molto semplice: si può arrivare in auto e parcheggiare vicino all’Infopoint della centrale o magari in e-bike, sfruttando poi la stazione di ricarica nei pressi della centrale, per rendere la scoperta del Parco delle Alpi Marittime sempre più sostenibile.

La stazione di ricarica è a disposizione di tutti gratuitamente, può ricaricare tre biciclette in contemporanea ed è dotata anche di totem di strumentazione per interventi tecnici di prima necessità.

“La centrale è per sua natura sostenibile e perfettamente integrata nell’ambiente circostante e, grazie alla sinergia fra Enel Green Power, Parco delle Alpi Marittime e Comune di Entracque, è sempre più attiva nello sviluppo del turismo sostenibile del territorio. La parete di arrampicata rinnovata è già da oggi fruibile, ma l’8 settembre verrà presentata ufficialmente alla comunità locale e ai turisti, festeggiando anche gli importanti traguardi raggiunti dal CAI e dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ” spiega Stefano Basano, Responsabile Unità Territoriale Cuneo Enel Green Power.

Si possono prenotare le visite guidate presso la Centrale idroelettrica Enel Green Power telefonando al numero 0171 1740052. Per ulteriori informazioni: https://www.parcoalpimarittime.it/visit/centri-visita-musei-giardini/centrale-idroelettrica-enel-green-power-einaudi.