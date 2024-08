Montaldo Roero, sabato 24 agosto tutti al Ponte dei Sapori

Il Ponte di Montaldo Roero è una struttura architettonica costruita all’inizio degli anni 30 che verso il declinare degli anni 90 si è impreziosita della menzione: Ponte dei Sapori. Un ponte che unisce e offre continuità al percorso a tutti, senza distinzione alcuna: sociale, politica, religiosa, personale.



Il Ponte è segno tangibile di democratica allegria e il nostro Ponte tornerà protagonista in una sera d’estate. Si trasformerà ancora e diventerà un grande salone con le tavole imbandite sotto le stelle del Roero, circondato dal meraviglioso paesaggio delle Rocche che per l’occasione emanerà tutta la sua magia.



L’appuntamento gastronomico paesaggistico, calendarizzato per sabato 24 agosto alle ore 20.30, si preannuncia già da ora alquanto sfizioso. Verrà infatti aperto da un ricco buffet di benvenuto con affettati, formaggi, pane burro e acciughe, bruschetta, praline di carne cruda con granella di nocciole, insalata russa, vitello tonnato, bergera, antipasto piemontese, semolino fritto e salsiccia al vino bianco. Seguirà il momento di accomodarsi ai tavoli per gustare: insalata di coniglio, risotto alla crema di peperoni acciughe e basilico, faraona su vellutata di fave, pesca al forno con gelato e caffè, il tutto in abbinamento ai pregiati vini dei produttori di Montaldo Roero.



Prima del rinomato momento, alle ore 18.30 presso il Santuario della Madonnina, a pochi metri dal Ponte dei Sapori, andrà in scena una chiacchierata/incontro improntata sul territorio del Roero ed in particolare sulle suggestive Rocche. “FilastROCCHE” ovvero racconti di comunicazione, storia, arte, geologia delle suggestive conformazioni naturali che un tempo hanno vissuto il mare.



L’incontro, che avrà come relatori giornalisti, esperti del territorio e organizzatori di eventi, nasce sulla scia della 36esima edizione del Premio Giornalistico del Roero che quest’anno ha avuto come sede proprio il Comune di Montaldo Roero. Il destino ha inoltre voluto che tra i vincitori del prestigioso premio, che da anni vanta di un respiro internazionale, vi siano anche dei giornalisti roerini.



Un piacevole dialogo tra amici e una cena speciale in un contesto unico: esserci significa vivere un momento differente, una piccola grande emozione da posizionare nel cassetto dei ricordi piacevoli. Inutile dirvi che siete invitati a raggiungere il delizioso Comune di Montaldo Roero.



Info e prenotazioni: 017240053 – 3338394628 - Comune di Montaldo Roero - Ente Manifestazioni Montaldo Roero.