Un successo il torneo "Spritz Volley" a Garessio con sessanta giocatori dalla val Tanaro e dintorni

Sabato 17 agosto a Garessio si è tenuta la prima edizione dello “Spritz Volley”, un torneo di Beach Volley che ha visto protagoniste 16 squadre e coinvolto quasi 60 giocatori provenienti da tutta la Val Tanaro e dintorni, inclusi ragazzi da Sanremo e da Torino.



La manifestazione sportiva è stata resa possibile dagli organizzatori Beatrice, Davide e Mattia in collaborazione con il Comune, la Pro loco di Garessio e grazie al contributo di: Caffè Torino, Kavarna Pub, la Bocciofila, il VAT e la Discoteca Le Fonti.

Accompagnate dalla musica di dj Pipps, le squadre si sono confrontate per l’intero arco della giornata di fronte ad un folto pubblico. La vittoria va al “Team Burro” (Mattia Sciandra, Stefania Mollo e Giulia Mollo) che batte in finale i “Vej ma Bun” (Dino Odasso, Sara Baldizzone e Andrea Deidda).

Al terzo posto Mapo Team (Emanuela Avaro, Giovanni Carini, Michele Carini e Lorenzo Lanteri).

Gli organizzatori, soddisfatti della riuscita di questa prima edizione, ringraziano tutti i presenti e rinnovano l’invito per il prossimo anno.