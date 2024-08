Ad Argentera un piacevole e costruttivo incontro tra cittadini e sindaco

Il sindaco di Argentera, l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, ha incontrato i cittadini per avere un confronto con loro su progetti futuri ma anche eventuali criticità da risolvere.

“Ormai questa chiacchierata è diventata un piacevole appuntamento estivo - spiega il sindaco Ciaburro -. Un momento importante per parlare del nostro comune, piccolo ma molto attivo e che nel periodo estivo è diventato meta di molti turisti. Attraverso questo dialogo con chi quotidianamente vive Argentera ma anche con chi ha scelto il paese come meta abituale di vacanza, è possibile fare il punto della situazione su progetti ed iniziative già terminate o ancora in essere. Inoltre anche grazie alle critiche costruttive è sempre possibile, insieme, migliorarci. Mi piace molto questo confronto aperto con i miei concittadini - conclude Monica Ciaburro - improntato sul rispetto, la condivisione, l’amicizia. Con l’unico obiettivo di rendere Argentera ancora più bella ed accogliente. Inoltre è un piacevole modo per ritrovarci”.