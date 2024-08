Vent'anni di Suoni dal Monviso: compleanno in musica con i Polifonici del Marchesato

Dopo aver ospitato decine di artisti famosi ed aver organizzato oltre 150 concerti dal 2005 ad oggi, il Festival Suoni dal Monviso si dedica una giornata di musica e di festa per celebrare il prestigioso traguardo delle 20 candeline!

L’appuntamento, inserito nel cartellone di Suoni delle Terre del Monviso e organizzato in stretta collaborazione con la Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo, è in programma domenica 1 settembre, nel parco di Villa Belvedere (già Villa Radicati) sulla collina saluzzese.



Il concerto, con inizio alle ore 17.30, vedrà sul palco i padroni di casa dei Polifonici del Marchesato, ideatori e registi del festival che, insieme ai Musici del Marchesato, offriranno un nuovo progetto sinfonico-corale con l’omaggio ad alcuni fra i più grandi capolavori (italiani e stranieri) della musica pop degli ultimi 100 anni.

Dopo aver ripercorso i fasti della canzone italiana (nel 2023), un altro “abito su misura” che vedrà sul palco oltre 70 artisti, guidati dalla bacchetta del M° Enrico Miolano.

Un lavoro reso possibile dalla sapiente rielaborazione per coro e orchestra del M° Stefano Eligi. Prepariamoci, dunque, ad ascoltare i brani più famosi di gruppi immortali come gli Abba, i Queen, i Coldplay, i Beach Boys, il Quartetto Cetra, il Trio Lescano, i Ricchi e Poveri, insieme a pagine scritte, interpretate e rese celebri dalle voci di Elton John, Domenico Modugno, De Andrè, Antonacci, Elisa...

"Vogliamo celebrare i 20 anni da quel primo concerto eseguito al Rifugio Quintino Sella, che inaugurò Suoni dal Monviso – si esprime così il direttore artistico, Enrico Miolano -. Un festival che ha permesso al coro dei Polifonici del Marchesato di fare delle esperienze incredibili, di affrontare opere che difficilmente avremmo potuto eseguire altrimenti, di conoscere artisti di fama internazionale, di stringere amicizie con tanti cori che ci hanno portato in giro per l’Italia e per l’Europa. Di diventare e di essere ciò che siamo! Un gruppo che, oggi, può contare su oltre 70 persone! Qualcuno di noi c’era fin da quel lontano 2005, qualcuno si è aggiunto in corsa, qualcuno è arrivato da poco, ma il 1 settembre vogliamo festeggiare insieme a tutto il nostro affezionatissimo pubblico, e lo faremo a modo nostro: cantando".

In questi anni il festival ha “battezzato” tante situazioni, tanti posti, che poi sono diventati “teatri” abituali per eventi e concerti. Anche questa volta si tratterà di una “prima assoluta”, nel prato che sorge sul lato sinistro del vialone che porta a Villa Radicati, villa che fa parte del contesto paesaggistico collinare e le cui valenze artistiche, storiche e ambientali sono ampiamente riconosciute, proprio per la sua posizione molto favorevole e la splendida vista sulla pianura sottostante.

Nell'area del concerto: sono previsti solo posti a sedere a terra, su prato,si consiglia di munirsi di stuoia/coperta. L’ingresso è libero.

Al termine del concerto, come si conviene per ogni festa, è previsto un aperitivo, organizzato da Terres Monviso in collaborazione con Il Consorzio di Tutela dei Vini DOC Colline Saluzzesi, Valform e Goi Fruit.

Piatto con formaggi, salume e assaggio antipasto piemontese, pane e calice di vino: 9 euro; piatto con formaggi, salume e assaggio antipasto piemontese, pane e succo analcolico: 7 euro.

Per prenotazioni: www.suonidalmonviso.it https://visit.terresmonviso.eu/ O direttamente al link: https://forms.gle/1rNstkp1X5oxrTZ19

Ulteriori info sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 -349.3362980

Il prossimo appuntamento del Festival Suoni delle Terre del Monviso è in programma per sabato 14 settembre. In programma APM, ovvero: Attenzione, Pronti... Musica, una giornata di laboratori musicali per bambini (e genitori) che si svolgerà nei locali del Filatoio di Caraglio, il tutto con i professionisti della scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. Info e iscrizioni (gratuite ma obbligatorie) sul sito www.suonidalmonviso.it