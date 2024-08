A Saluzzo campane in festa per San Chiaffredo

Le campane di Saluzzo domenica 1° settembre torneranno a suonare a festa per la festa patronale, grazie all'Associazione CampaneTO che, in collaborazione con il Comune di Saluzzo, la Diocesi di Saluzzo e le parrocchie cittadine, ha organizzato il “Campane in festa per San Chiaffredo 2024”, rassegna di concerti campanari che coinvolgerà i principali campanili cittadini.

L’evento, giunto ormai alla quarta edizione, vuole essere un modo per solennizzare la festa del santo patrono della città e per valorizzare i preziosi strumenti musicali presenti nelle torri saluzzesi con le “baudette” tradizionali del nostro territorio.