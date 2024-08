L'edizione 2024 di Bra's sarà presentata in anteprima al ristorante Del Cambio di Torino

Sarà lo Chef Stellato Matteo Baronetto a guidare la degustazione dei prodotti protagonisti di BRA’S martedì 3 settembre, nell’elegante e storica location della sala Risorgimento del Ristorante Del Cambio di Torino.

Dopo il successo di Alassio con la nomina del primo chef Ambassador Ivano Ricchebono, autore di una apprezzatissima rivisitazione delle eccellenze braidesi, abbinate al pesce e al pesto, i prodotti simbolo della città della Zizzola saranno la base delle preparazioni di uno dei più celebrati maestri della cucina piemontese.

Matteo Baronetto proporrà una serie di abbinamenti in grado di esaltare i sapori e i profumi dei prodotti braidesi dalla Tigella, salsiccia di Bra e nocciole, al cubo di riso con salsiccia di Bra, dallo straordinario “Rocher” di salsiccia di Bra e pistacchi al pomodoro piccadilly con salsiccia e formaggio di Bra Dop, fino alla salsiccia di Bra in gelatina di peperoni celebrando un’altra grande eccellenza piemontese, quel Peperone di Carmagnola in festa dal 30 agosto all’8 settembre.

Prelibatezze che varranno allo chef l’onorificenza di BRA’S Chef Ambassador che condividerà con lo stesso Ricchebono e con Davide Boglioli, head chef @ Enrico Bartolini al Mudec ***, che la riceverà in occasione della terza anteprima del festival, in programma al Mudec di Milano venerdì 13 settembre.

Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia sarà uno dei grandi ospiti di BRA’S sabato 21 settembre.

"Personalmente amo moltissimo la Salsiccia di Bra, sia da gustare da sola che da utilizzare in cucina", commenta Matteo Baronetto che aggiunge: "Sono felice di mettere il mio mestiere al servizio di questo prodotto per alimentare non solo una passione personale, ma il valore di una preparazione che continua a sorprendere e che è sulla giusta strada per diventare iconica della tradizione Piemontese".

Già apripista di percorsi di degustazione al Ristorante Del Cambio, la Salsiccia di Bra è considerata dallo Chef l’importante testimonianza di una tradizione artigianale senza tempo: ne è un chiaro indicatore la versatilità d’uso e la facilità con cui può rendere speciale anche la ricetta più semplice: "La peculiarità dell’enogastronomia piemontese è dimostrata dal fatto che nel giro di pochi chilometri sia possibile trovare prodotti di assoluta eccellenza completamente diversi tra loro. Quando si trova un prodotto di alta qualità come la Salsiccia di Bra, che resiste ai ‘trend’ del momento, è importante promuoverlo e valorizzarlo perché rimanga conosciuto ed apprezzato".

Un ambasciatore di alto livello per un Festival gastronomico giovane, moderno e accattivante per tutti: la mossa giusta, secondo lo Chef, per esaltare sempre più un prodotto che coglie e vince la sfida di sopravvivere alle mode parallele.

"La Salsiccia di Bra è un ingrediente che, pur prestandosi in modo eccellente a mille declinazioni di alta cucina, riesce a stupire persino nelle preparazioni più semplici-, precisa Baronetto che conclude - A noi Chef spetta il compito di esaltare al massimo le caratteristiche delle materie prime per preservarne appieno l’essenza mettendo l’accento su quei pochi artigiani selezionati che si dedicano alla creazione di prodotti unici come quelli che nascono ogni giorno all’ombra della Zizzola".

"Il BRA’S Festival, in collaborazione con i Consorzi Salsiccia di Bra, Formaggio Bra DOP, del Pane di Bra e il Riso di Bra, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Mercato della Terra Condotta Slow Food Bra, sarà la realizzazione di un grande lavoro collettivo, - commentano il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero e il sindaco di Bra Gianni Fogliato, "Grazie al sostegno di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione CRC, il 19-22 Settembre saranno una felice celebrazione delle nostre straordinarie eccellenze enogastronomiche".