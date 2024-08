Il Cuneo Bike Festival 2024 rivela i dettagli degli appuntamenti con le gite in sella

Il “Cuneo Bike Festival” svela gli appuntamenti con le pedalate, una parte essenziale del nutrito programma di questa quarta edizione, che si svolgerà in piazza Galimberti a Cuneo, da giovedì 19 a lunedì 23 settembre 2024, in contemporanea con la Settimana Europea della Mobilità. Oltre al ricco calendario di talk, ad ingresso libero con prenotazione su Eventbrite al link bit.ly/cbf-24-eventbrite, il festival offrirà al pubblico diverse occasioni per salire in sella alla bicicletta e condividere momenti unici: dalla visita ad una mostra diffusa nelle frazioni, alla sfida con sentieri e sterrati, passando per la scoperta del fascino della pedalata notturna o di affiancare i non vedenti in tandem. Come sempre, ampio spazio sarà riservato ad amatori e famiglie con le proposte del Parco fluviale Gesso e Stura, la “Pedalata gourmet” e “Bimbinbici”, il partecipato appuntamento con i ciclisti di domani. Il “Cuneo Bike Festival” è ideato e organizzato dall’Ufficio Mobilità del Comune di Cuneo, in collaborazione con Confartigianato Cuneo e Cônitours – Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo e grazie al sostegno di Fondazione CRC.

Sabato 21 settembre Confartigianato Cuneo e Conitours proporranno una tranquilla gita in sella di fine estate alla scoperta del Parco fluviale Gesso e Stura, con un panino e una bibita nello zaino, con la sua ormai celebre “Pedalata gourmet”, mentre la pedalata nelle frazioni accompagnata da Bicingiro, organizzata in collaborazione con il festival | PAESAGGI |, condurrà alla scoperta delle dieci mostre fotografiche allestite dal festival in cabine telefoniche recuperate sull’altipiano, nell’Oltre Stura e nell’Oltre Gesso. Su un’apposita scheda sarà possibile apporre le punzonature nei pressi delle singole cabine a certificare il passaggio nelle diverse tappe. I percorsi saranno fruibili liberamente a tutti durante le giornate del “Cuneo Bike Festival”grazie alle tracce presenti sulla piattaforma Komoot al link bit.ly/komoot-paesaggi-24. A metà mattinata, invece, il Parco fluviale Gesso e Stura promuove “In bici verso il Parco”, una pedalata per famiglie con bambini dai sei anni per le vie della città, dall’altipiano fino al Parco e, per finire, l’opportunità di provare l’esperienza multisensoriale f’Orma.

Sempre sabato 21 settembre, invece, la Across Côni Gravel porterà i partecipanti a passare per un ristoro in piazza Galimberti per poi proseguire alla scoperta di alcuni dei posti più belli delle valli che circondano Cuneo, mettendo alla prova le loro capacità sulle migliori strade sterrate per poi reintegrare le forze al Carbo Party e con i festeggiamenti finali all’interno degli spazi del centro sportivo e culturale NUoVO.

All’alba di domenica 22 settembre si terrà l’evento conclusivo della seconda stagione della community di pedalatori notturni Night Experience Ride, con un viaggio tra i primi raggi del sole da Cuneo a Montemale e ritorno in piazza Galimberti per la colazione. Sempre nella mattinata di domenica 22 settembre, U.N.I.Vo.C. – Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi inviterà i partecipanti a riscoprire il piacere di accompagnare chi ne ha bisogno, condividendo il proprio tempo e le proprie attitudini, rendendosi disponibili per una pedalata in tandem con i non vedenti. L’ultimo appuntamento a due ruote, con partenza alle ore 10, è destinato ai ciclisti in erba e alle loro famiglie con “Bimbinbici”, la pedalata leggera e spensierata per le vie cittadine, organizzata da Fiab Bicingiro.