Boves piange Angelo Dutto, ex ferroviere partigiano di 101 anni

In lutto la comunità di Boves per la scomparsa di Angelo Dutto, di 101 anni.



Classe 1923, Dutto era ferroviere in pensione ed ex partigiano, figura molto conosciuta all’interno della città come uno degli ultimi testimoni diretti di una storia che ai piedi della Bisalta – e soprattutto nel territorio comunale – ancor oggi viene giustamente celebrata, e che l’hanno scorso ha fruttato anche la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Dutto lascia le figlie Maria Teresa, Liliana e Simonetta, i nipoti e i pronipoti.



Il funerale – con partenza della salma dall’abitazione di famiglia in viale Giovanni XXIII - verrà celebrato domani (giovedì 5 settembre) alle 16.30 nel santuario Regina Pacis di Fontanelle, dove questa sera alle 20 verrà anche recitato il rosario. La salma verrà poi tumulata nel cimitero di Boves.



La famiglia chiede che non vengano effettuati doni a ricordo del defunto in fiori ma in opere di bene.