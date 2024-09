Il 10 settembre le torri di Alba si illuminano di giallo per la “Giornata mondiale di prevenzione del suicidio”

Promossa dal 2003 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con la Federazione mondiale per la salute pubblica e con l'Associazione internazionale per la prevenzione del suicidio, la giornata viene commemorata il 10 settembre di ogni anno per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delicato del suicidio e per promuovere la prevenzione, il sostegno emotivo e la salute mentale. Da alcuni anni, in diverse città d’Italia, in occasione della “Giornata di prevenzione del suicidio” viene illuminato un monumento con l’obiettivo di “accendere una luce” su questo tema complesso e delicato.