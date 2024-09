Con l'Asl Cn1 a settembre la demenza incontra la comunità

Il mese di settembre è occasione, ogni anno e in tutto il mondo, per parlare della malattia neurodegenerativa in assoluto più diffusa: la demenza. La campagna, promossa nel 2024 da Alzheimer Disease International, porta lo slogan ‘E’ tempo di agire sulla demenza’ con particolare riguardo agli atteggiamenti delle comunità nei confronti della malattia e di coloro che ne sono affetti. “L’intento è cercare di ridurre lo stigma e la discriminazione che ancora esistono nei confronti di queste malattie - afferma la neurologa Mara Rosso, referente clinico del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) dell’AslCn1 -. Le comunità ci plasmano durante tutto l’arco della vita e non devono essere un ostacolo, bensì un sostegno in queste malattie ad alto carico sociale”.



Gli eventi organizzati quest’anno dal CDCD AslCn1 sono oltremodo aggregativi: gli operatori del servizio saranno presenti il 19 settembre presso la Residenza Tapparelli d’Azeglio (Saluzzo, dalle 15.30 alle 17.30) per parlare di “Assistere un familiare con demenza” e il 24 settembre presso la Residenza La Corte (Marene, dalle 15.30 alle 17.30) per discutere di “Fattori protettivi per la demenza”. Gli incontri sono ad ingresso libero, aperti a tutti gli interessati al tema e soprattutto alle persone con demenza che saranno intrattenute dal gruppo musicale “Ciao Cerea”.



Il 22 settembre, presso l’Ala polifunzionale in piazza del Popolo a Savigliano (ore 16.30-18.30) durante l’evento “Demenze: problema comune, soluzioni di comunità” saranno presentate varie attività “comunitarie” come quelle della Comunità Dementia Friendly di Dronero, i progetti delle Girls della Scuola Secondaria I grado “G. Marconi’’ di Savigliano e “Scrivici una cartolina!” della RSA Tapparelli. La Corale Alpina Celoria accompagnerà questo momento di condivisione sociale, confermando quanto comunitario possa e debba essere il sostegno al prossimo con demenza.



Per informazioni sono attivi la mail cdcd@aslcn1.it e il numero 0172719352 (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30).