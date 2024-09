Acda e la mancata riconferma di Delfino, Manassero: “Non c'era accordo nella maggioranza”

Con un po’ di sorpresa da parte degli stessi presenti la riunione della I commissione consiliare occorsa nella serata di ieri (mercoledì 4 settembre) in Comune a Cuneo si è svolta nella sostanziale serenità, in forza anche dell’atteggiamento di chiarezza e onestà messo in campo dai vertici Acda presenti (apprezzato dagli stessi consiglieri commissari). E dire che, visto le tante discussione fatte in merito all’azienda dell’acqua e il suo nuovo consiglio d’amministrazione nelle scorse settimane, il rischio di portare avanti i lavori in un clima tutt’altro che placido c’era eccome.



Il tasto più dolente risultava essere, ovviamente, la figura dell’ex amministratore delegato Beppe Delfino (uomo di punta del gruppo di maggioranza Centro per Cuneo) e la sua mancata riconferma come membro del consiglio d’amministrazione della partecipata comunale.



A tirarla in ballo è stato Giancarlo Boselli (Indipendenti), nel proprio intervento, chiedendo un qualche tipo di informativa da parte della sindaca: “Se l’amministratore delegato di una società partecipata così importante non viene riconfermato è sacrosanto che qualcuno dica qualcosa”. Anche i sodali centristi Vincenzo Pellegrino e Flavia Barbano hanno toccato l’argomento, dichiarando senza sorpresa alcuna che “il nome di Delfino, da noi sostenuto per la riconferma, era quello giusto per unire l’attività e gli intenti di Comune, Acda e Co.Ge.Si.”.



Secondo quant’era trapelato nelle settimane estive Centro per Cuneo era stata l’unica – tra le forze di maggioranza – a promuovere il nome dell’allora amministratore delegato. Uno sforzo che nonostante i probabili tentativi di mediazione della sindaca Patrizia Manassero non ha finito per superare lo sbarramento di Partito Democratico, Crescere Insieme e Cuneo Solidale Democratico, in un’opposizione che ha contribuito a inasprire ancor di più i rapporti interni alla maggioranza. E che è stato confermato dalla sindaca stessa in sede di commissione: “Al momento della decisione sulla riconferma di Delfino come amministratore delegato di Acda non c’erano, all’interno della maggioranza, le condizioni adatte a una risoluzione in positivo. Delfino rimane comunque figura importante all’interno del ‘mondo acqua’ in quanto consigliere di Co.Ge.Si.”.



In pole position per la carica di amministratore delegato sembrerebbe esserci – sempre secondo alcune voci di corridoio - Gianluca Serale, ingegnere di Iren e membro del nuovo consiglio stesso.