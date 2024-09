"Camminare sulle Alpi Marittime": da Boves alla scoperta dell'alta valle Gesso

Nei giorni 6 e 7 settembre un gruppo di 27 alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Boves "A. Vassallo", accompagnati da 4 loro insegnanti e un accompagnatore naturalistico, hanno vissuto un'esperienza in alta valle Gesso dal titolo "Camminare sulle Alpi Marittime".



L'uscita si inserisce nel PNRR D.M.65, che prevede sperimentazioni digitali nell'ambito didattico. Gli alunni coinvolti infatti, dopo l'esperienza diretta sul campo, si occuperanno, nella seconda parte del progetto, di costruire degli elaborati digitali da condividere con i loro compagni dell'Istituto che non hanno preso parte concretamente all'esperienza.



Partendo da San Giacomo di Entracque gli alunni sono saliti al rifugio Soria e, da lì, il giorno successivo, si sono recati al colle di Finestra. Molti erano gli obiettivi coinvolti nelle attività: consolidare i rapporti relazionali tra pari, conoscere la geologia, la flora e la fauna del Parco delle Alpi Marittime, riflettere sui valori importanti della vita e sui pregiudizi, ripercorrere il tragitto effettuato nel lontano settembre 1943 da centinaia di ebrei in fuga dalla residenza coatta di Saint Martin Vésubie, al seguito dell'esercito italiano allo sbando, dopo la firma dell'armistizio, nella speranza (rivelatasi purtroppo vana) di trovare finalmente la salvezza in Italia dopo anni di fuga per l'Europa. Sono stati due giorni caratterizzati da momenti di riflessione misti ad altri decisamente più ludici, che hanno coinvolto i ragazzi a 360°. Sono tornati alle loro case dopo aver chiuso l'escursione al Memoriale della Deportazione Ebraica a Borgo San Dalmazzo.



L'entusiasmo e la gioia che traspariva negli occhi dei partecipanti è stato il riconoscimento più grande per gli insegnanti che si erano prodigati alla positiva riuscita dell'esperienza.