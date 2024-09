Peste suina: due nuovi focolai in allevamenti. Nessun caso positivo tra i cinghiali negli ultimi giorni

Nuovo aggiornamento da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sull'epidemia di Peste Suina Africana (Psa) in corso tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Allo scorso 8 settembre erano 1.022 i casi positivi in Liguria e 669 in Piemonte, regioni nelle quali non sono state non sono state riscontrate nuove positività tra i cinghiali.