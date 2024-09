Si festeggiano i 50 anni dell'Eula e i 30 anni sede Racconigi

Sabato 14 settembre si terrà la festa per i 50 anni di fondazione dell’Istituto Tecnico Eula di Savigliano ed i 30 anni della sede di Racconigi (le scuole sono riunite oggi nell’Arimondi-Eula).

Il programma della giornata prevede un convegno al teatro Milanollo con la presenza di esperti ed autorità, dedicato agli edifici storici che ospitano le scuole (l’ex convento di S. Chiara a Savigliano e il Monastero della Trinità a Racconigi) con inizio alle ore 9.30: relatori la dott. Rosalba Belmondo e il prof. Gianfranco Capello. Interverranno, introdotti dal preside Luca Martini, i Sindaci di Savigliano e Racconigi Portera ed Oderda, il Consigliere provinciale e Sindaco di Cavallermaggiore Sannazzaro, il Presidente della Fondazione CRS. Soave, il Direttore generale Banca CRS Regis, il presidente del Consiglio di Istituto Girardo. il Presidente del Collegio Geometri Cane e la Segretaria Tardivo ed altre autorità del territorio.

Al termine del convegno, è previsto un momento conviviale presso il ristorante Sapori in movimento di Savigliano. L’ingresso al convegno è libero fino ad esaurimento posti (per info e prenotazioni scrivere alla e-mail cinquantesimo@arimondieula.edu.it); per iscriversi al pranzo occorre invece chiamare il numero 0172/21002 (costo 20 euro).

Per l’occasione è stato edito un piccolo volume sulla storia dell’Istituto scolastico che sarà offerto a chi, tra i partecipanti, ne farà richiesta durante la giornata di festa.