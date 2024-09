“La cultura non fa rumore”, ad Alba in mostra le fotografie di Alberto Cacciatore

La Biblioteca civica “G. Ferrero”, da martedì 17 settembre a sabato 12 ottobre ospita la mostra fotografica “La cultura non fa rumore”, a cura di Alberto Cacciatore.

Saranno esposte alcune fotografie, di formato diverso, che ritraggono in modo personale la Biblioteca civica di Alba: un racconto per immagini, condotto con uno sguardo curioso e attento ai dettagli, che illustra un luogo molto frequentato dagli albesi rivelandone aspetti insoliti o meno noti. L’autore, socio del Gruppo fotografico albese, ha voluto rappresentare la Biblioteca come un luogo vivo, ricco di iniziative, capace di fare cultura anche senza "fare rumore".