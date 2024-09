Noti chef, esperti panificatori e realtà del territorio per imperdibili show cooking alla Festa del Pane

Dimostrazioni dal vivo per svelare le molteplici e curiose forme che i prodotti da forno possono assumere, quando nascono da brillanti menti creative o vengono trattati da mani sapienti. Sono numerosi e imperdibili gli show cooking che nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre animeranno la 12a edizione della Festa del Pane di Savigliano, dove in piazza del Popolo, in un’apposita area, saranno protagonisti noti chef, esperti panificatori, associazioni del territorio e partner della kermesse, per accompagnare il pubblico alla scoperta di ricette, curiosità e iniziative accomunate dal prodotto simbolo della manifestazione. La partecipazione ai diversi momenti è a ingresso libero, fino ad esaurimento posti, ma sarà possibile seguirli anche sui ledwall che verranno installati nell’area dell’evento. Per maggiori informazioni e restare sempre aggiornati su tutte le novità della Festa del Pane 2024 visitare il sito www.entemanifestazioni.com.

“Anche quest’anno supportiamo con slancio questa bella manifestazione, condividendone i valori di promozione di imprese e prodotti, che inoltre si coniugano alla valorizzazione del territorio, con le sue specificità e particolarità – dichiara Luca Crosetto, presidente Confartigianato Imprese Cuneo -. In questo senso, proprio in questi mesi stiamo seguendo e favorendo l’iter di rinascimento della certificazione De.Co. per il pane ‘all’alvà’, tipico di Savigliano. Più in generale, iniziative come la Festa sono propizie anche per trasmettere al grande pubblico il ‘valore aggiunto’ delle produzioni artigiane, caratterizzate da filiera corta, ingredienti di qualità, propensione alla sostenibilità. Anche per questo abbiamo recentemente appoggiato, insieme alla nostra Categoria dei Panificatori, la petizione europea per la definizione di ‘pane’. Insomma, la Festa del Pane è molto più che una semplice rassegna, ma un concentrato virtuoso di contenuti ed esperienze”.

“Accogliamo con entusiasmo questa nuova edizione della Festa del Pane, che valorizza un prodotto identitario della nostra provincia e, per sua natura, fortemente radicato nella tradizione agricola – sottolinea Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo -. Purtroppo, conosciamo bene le enormi difficoltà che i cerealicoltori stanno affrontando da tempo a causa di prezzi non all’altezza della qualità delle produzioni e delle continue tensioni internazionali sui mercati. Solo lo scorso anno, a seguito del crollo del prezzo del frumento tenero, in segno di protesta i nostri agricoltori avevano deciso di non quotare il relativo prezzo in Commissione Prezzi alla Borsa Merci della Camera di Commercio di Alessandria e Asti. Proprio per cercare di mettere un freno a questi continui trend al ribasso e per rafforzare le filiere strategiche del nostro agroalimentare, Confagricoltura e Unione Italiana Food hanno recentemente unito le forze dando vita a Mediterranea, un nuovo e ambizioso progetto che mira ad aumentare efficienza produttiva, competitività sui mercati esteri, sostenibilità e logistica; a far crescere l’export e a valorizzare la dieta mediterranea, integrando le filiere. E i cereali sono al centro di questa importante iniziativa”.

“Siamo lieti di collaborare con la Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano alla buona riuscita di una manifestazione che si conferma un’importante occasione per celebrare l’alimento più semplice ma anche più importante delle tavole italiane, il pane – spiega Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo -. Vogliamo accendere un faro sull’impegno quotidiano dei cerealicoltori, che da anni sono costretti a fare i conti con quotazioni in balia delle tensioni internazionali che impediscono loro una programmazione imprenditoriale per gli investimenti futuri. A ciò si aggiunge il costante aumento delle importazioni di grano dall’estero, un’invasione che fa contrarre i prezzi a danno dei nostri produttori, ma anche dei consumatori perché i cereali stranieri sono coltivati usando spesso sostanze vietate nel nostro Paese e in Europa. È dunque essenziale tutelare le aziende agricole e i consumatori assicurando reciprocità delle regole negli scambi commerciali e trasparenza in etichetta su tutti gli alimenti in commercio, a partire da pane, biscotti, cracker e altri derivati dai cereali, che oggi continuano ad essere anonimi”.

Ecco, nel dettaglio, il calendario degli show cooking con gli orari e una loro breve descrizione.

SABATO 5 OTTOBRE

10-11

Pane e cioccolato, una barretta di cioccolato rivisitata

I ragazzi del CNOS-FAP di Savigliano inviteranno i partecipanti a mettere le mani in pasta per realizzare delle barrette di cioccolato impreziosite da crostini di pane aromatizzato al rosmarino.

11.30 – 12.30

Presentazione del cioccolatino al pane

Gli studenti del CNOS-FAP di Savigliano presenteranno il cioccolatino ideato per la Festa del Pane: un ripieno composto da pane raffermo e cioccolato bianco, racchiuso in una camicia di cioccolato fondente.

14-15

Flagrante – La pala più buona del mondo

La cooperativa sociale “Panatè – Glievitati” di Magliano Alpi racconterà come realizzare la base per avere la “pala” più buona del mondo. “Panatè”, nata nell’aprile 2023, opera nell’ambito dell’economia carceraria e impiega detenuti nella realizzazione di prodotti da forno artigianali di alta qualità. Lo fa per migliorare la condizione e la dignità dei detenuti stessi con un progetto di inclusione sociale, vendendo poi i prodotti ad aziende dei settori Ho.Re.Ca. e Food Service e sensibilizzando, così, la società sul tema del lavoro come strumento di concreto reinserimento sociale.

15-16

Di grano in grano

Alla Festa del Pane 2024 Coldiretti con Campagna Amica celebrerà le antiche varietà di grano con un laboratorio didattico riservato ai cittadini consumatori. L’attività, realizzata in collaborazione con “Cascina Millone Vecchia” di Scarnafigi, vedrà protagonisti i grani antichi, esempio di biodiversità in agricoltura che grazie a mani sapienti si trasforma in un prodotto dalle caratteristiche organolettiche uniche. I partecipanti saranno guidati alla scoperta delle produzioni aziendali e potranno sperimentare la panificazione con l’utilizzo di farine macinate a pietra: la lenta molitura non scalda la farina e permette di mantenere intatto il germe del frumento, garantendo profumi più complessi, maggior gusto e conservazione di molte proprietà benefiche presenti nel cereale.

16,30-17,30

“Tutta l’Italia del pane” con Fulvio Marino

Lo chef Fulvio Marino, mugnaio di terza generazione, maestro panificatore e volto televisivo di programmi in onda su Rai1, Real Time e Discovery, presenterà il suo nuovo libro “Tutta l’Italia del pane”, dove con il suo stile semplice e immediato, adatto anche ai neofiti, non lascia nulla al caso, dai piccoli trucchi del mestiere alle corrette dosi per ottenere sempre un risultato perfetto. In questo libro unisce le sue forze a quelle di Slow Food per raccontare l’Italia attraverso i classici della panificazione reinterpretati per il forno di casa. Fulvio Marino dialogherà con Trs Radio, raccontando il suo viaggio per l’Italia e le molte ricette che, da Nord a Sud, nascono grazie all’utilizzo di farine e tipologie di lievitazione diverse.

18-19

Pan di zucchero

Alessia e Sabrina, del laboratorio torinese CreamiTu esperto in cake design, sveleranno i segreti delle tendenze in pasticceria del 2024 e realizzeranno dal vivo una torta di design. Le due amiche, unite dalla stessa passione, dopo aver frequentato un corso di alta pasticceria all’Accademia IFSE (Italian Food Style Education) e aver messo le basi come pastry chef in un ristorante, hanno deciso di unire le forze e di dare vita a CreamiTu.

DOMENICA 6 OTTOBRE

10-11

Tra estate e autunno. Canederli al basilico, salsa di barbabietola, dressing di panna acida e nocciole

Lo chef Giorgio Cesareo realizzerà una ricetta a base di canederli al basilico, salsa di barbabietola, dressing di panna acida e nocciole. La passione di Giorgio Cesareo per la cucina nasce da piccolo, quando inizia a sperimentare abbinamenti insoliti. Terminati gli studi alla scuola alberghiera incomincia a lavorare come cuoco e, successivamente, approfondisce l’ambito enogastronomico perseguendo il diploma da sommelier ed entrando in contatto con la cucina gourmet. Collabora su molti progetti legati al mondo della ristorazione e opera come chef a domicilio, dove combina l’arte della buona cucina e la natura.

11,30-12,30

Gli Scones inglesi e il blu di Cuneo: una combinazione tutta da scoprire

L’associazione Blu di Cuneo, nata con lo scopo di raccogliere intorno a un’identità territoriale definita i piccoli produttori agricoli e artigianali dell’area del cuneese che producono formaggi erborinati, proporrà alcuni interessanti abbinamenti del Blu di Cuneo, nelle sue versioni cremosa e sostenuta, con gli Scones, i golosi dolcetti, simili a piccoli paninetti, a base di farina, burro, latte e uova tipici della gastronomia inglese e scozzese.

14,30-15,30

Azzip, la pizza inversa

La chef Dalia Rivolta presenterà una mozzarella condita con “pappa al pomodoro” per una ricetta al contrario, tutta da scoprire. Dalia Rivolta è nota al grande pubblico per la partecipazione, nel 2021, a MasterChef Italia. Da sempre appassionata di cibo nel 2015, a soli 24 anni, apre la prima gelateria Nivà a Cannes, marchio di eccellenza oggi presente in varie nazioni europee. Dopo aver conseguito un Master in amministrazione aziendale Food&Beverage, oggi si occupa di consulenze ristorative, eventi di lusso, catering privati e coordina un progetto per l’integrazione di donne migranti attraverso corsi di cucina italiana.

16-17

Savigliano a Mare: pasta pane burro e acciughe

La chef Dalia Rivolta cucinerà dal vivo delle linguine mantecate con salsa di pane raffermo, acciughine e burro. Un primo semplice, ma sorprendente e di assoluto gusto, da sperimentare nelle cucine di tutti.

17,30-18,30

Il Bretzel: “il pane dell’amore”

Il panificatore Gianfranco Fagnola di Bra torna alla Festa del Pane con una ricetta dedicata all’amore, in collaborazione con Universo Bianco. Dopo aver perfezionato la sua formazione al fianco dei più grandi maestri d’arte bianca a livello internazionale, Fagnola nel 2005 è entrato nel Richemont Club Italia, dove si è confrontato con molti tra i più bravi panettieri d’Italia e stranieri. Dal 2011 è membro dell’associazione internazionale Ambassadeur du Pain e dal 2019 fa parte del corpo docenti di CAST Alimenti nei corsi di specializzazione per i professionisti prima, e successivamente anche nei corsi di Alta Formazione Panificatore e Pasticcere da ristorazione e d’albergo.

Tutti gli appuntamenti si terrano nell'area Show Cooking sono tutti gratuiti, l'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.