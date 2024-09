Cene, shopping, spettacoli e fuochi a suon di musica: torna la Sagra dei Pescatori

Tradizione, cultura, sorprese e ospiti speciali: la Sagra dei Pescatori di Villafranca Piemonte è in arrivo con le tradizionali serate enogastronomiche, gli spettacoli, la musica e i tanto attesi fuochi artificiali su fiume Po. Non mancano le novità nell’edizione 2024 della festa che si svolgerà da venerdì 20 a martedì 24 settembre. “Domenica 22 oltre al mercatino nelle vie del centro, in paese si esibiranno in modo itinerante ‘I sunadur d’la piola’ e verrà dato spazio al mondo dei manga e dei fumetti con il Vila Comics. Lunedì 23 settembre invece arriverà Villafranca Piemonte la moda del Crocetta in tour con le sue occasioni per fare shopping” annuncia Franca Alciato presidente della Pro loco che organizza la manifestazione patrocinata dal Comune di Villafranca Piemonte in collaborazione con lo staff delle Magliette gialle e del banco pesca, con gli Amici del Po, i comitati frazionali, il gruppo comunale di Protezione civile e le altre associazioni locali. Il Crocetta in tour è il mercato tematico d’abbigliamento di qualità, in arrivo direttamente dal prestigioso mercato torinese della Crocetta.

L’inaugurazione della Sagra dei Pescatori è in programma sabato 21 settembre alle 17 di fronte alla chiesa della Beata Vergine delle Grazie (Ex Monastero). “La festa riporta in luce un passato in cui la vita economica e sociale del paese era completamente legata al ruolo del fiume Po, alla pesca e al commercio” ricorda l’assessore alle manifestazioni Flavio Vaschetto.

La Sagra è rinomata per le sue serate enogastronomiche sotto il RistoPalatenda montato in centro paese: “Si cenerà con un menù preparato sul posto dallo staff delle Maglie gialle, utilizzando il più possibile prodotti locali in modo da contribuire all’economia del territorio” aggiunge Vaschetto. Il RistoPalantenda aprirà tutte le sere alle 19.

Le cene sono accompagnate dai concerti e dagli spettacoli che si svolgono nei cinque giorni, per buona parte ad ingresso gratuito: venerdì 20, alle 22, serata con i dj Roberto Molinaro e Matteo Dianti e El Pais alla voce; sabato 21, alle 22,30, si esibiscono i Blasco Mania con il saxofonista storico di Vasco Rossi: Andrea Innesto ‘Cucchia’, a seguire la musica di Kianto & Arianna. Domenica 22 spazio alla comicità con M&M, Marco e Mauro, che salgono sul palco alle 21,30. Lunedì 23 torna invece la musica con la Tarantinata: la family orchestra di Matteo Tarantino (ingresso 7 euro, ridotto a 5 euro per gli over 65); martedì 24 invece tocca all’orchestra del cantante bolognese Omar Lambertini, sempre alle 21,30 (ingresso 7 euro, ridotto a 5 euro per gli over 65).

Con l’arrivo del fine settimana si entra nel cuore della Sagra dei Pescatori con il mercatino nella giornata di domenica e i fuochi artificiali nella serata di sabato: “Lo spettacolo pirotecnico e musicale sul Po si svolge a partire dalle 22 ma raccomandiamo a tutti di recarsi sul posto prima – avverte Vaschetto – perché l’evento raduna ogni anno migliaia di persone”.

Per informazioni: 335 6849445, prolocovillafranca@libero.it , www.comune.villafrancapiemonte.to.it