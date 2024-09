Fra Torino e Cuneo al via la terza edizione di “ConversAzioni”

Comunità Sostenibili. Il ruolo della Cooperazione. Questo è il titolo che Confcooperative Habitat Piemonte insieme alla Cooperativa di Comunità Viso A Viso, ideatrice e promotrice in Piemonte fin dal 2021 di “ConversAzioni” Festival delle Imprese e Cooperative di Comunità, hanno scelto per la terza edizione.

In continuità con la seconda edizione che era stata dedicata ai Luoghi della trasformazione, anche quest’anno il Festival continua ad avere come obiettivo la costruzione di un terreno di condivisione e connessione tra imprese e culture differenti, base necessaria per un’azione strategica e sovraregionale. Il tema specifico del Festival 2024 è la sostenibilità, intesa nella sua triplice accezione, ambientale, culturale ed economica, e partirà da un unico interrogativo: “è utopico pensare che le comunità, luoghi della trasformazione, possano essere sostenibili?”

In questa edizione vi saranno anche alcune novità che si proverà a sperimentare in vista di una loro eventuale strutturazione per la prossima edizione.

La prima è quella di implementare la conoscenza e lo sviluppo del modello della cooperazione di comunità in Piemonte realizzando ConversAzioni off, due incontri territoriali verso l’evento di ottobre, che si realizzeranno il 26 luglio 2024 a Demonte (Cn) grazie al coinvolgimento di Confcooperative Piemonte Sud insieme alla Cooperativa di Comunità le Valli e il 20 settembre 2024 a Torre Pellice (To) organizzato da Confcooperative Piemonte Nord e la Cooperativa di Comunità Escarton.

La seconda novità di questa edizione del festival è la Scuola di ConversAzioni. Nei giorni del festival si alterneranno infatti momenti di condivisione, di buone pratiche tra i partecipanti (cooperative, singole persone interessate, stakeholder, istituzioni, ecc.) e di confronto con esperti, intesi come veri e propri workshop per apprendere, progettare e sperimentare su tematiche specifiche.

L’ultima novità è quella di coinvolgere, a partire dai workshop, le federazioni regionali di Confcooperative Habitat delle regioni attigue al Piemonte, ovvero Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta, Emilia Romagna nell’individuare buone prassi nei loro territori. A ciò si aggiungerà una presenza più significativa del passato dei GAL del Piemonte.

PROGRAMMA

Venerdì 4 ottobre

14.00 Accoglienza partecipanti e welcome coffee

16.00 Saluti di benvenuto

Giacomo Lombardo, Sindaco di Ostana

Alberto Anselmo, Presidente Confcooperative Habitat Piemonte

Federico Bernini, Presidente Cooperativa di Comunità Viso A Viso

16.15 Scuola di ConversAzioni

Laura Cantarella, Vicepresidente Cooperativa di Comunità Viso A Viso

16.30 Scuola di ConversAzioni. Tecnologie e comunità

Workshop: Il gaming e la sostenibilità

Fabrizio Chirico e Roberto Vogliolo, Presidenti Cooperative DrimLab e Redrim

Spesso i videogiochi sono percepiti esclusivamente come forme di intrattenimento, ma in realtà sono anche potenti strumenti di comunicazione, capaci di creare empatia, sensibilizzare su temi complessi e promuovere il cambiamento sociale. Durante questo workshop, scopriremo come i videogiochi possano essere utilizzati per affrontare in modo spontaneo e avvincente tematiche importanti, attivare riflessioni critiche e facilitare il cambiamento nei comportamenti delle persone.

Vedremo esempi concreti di giochi che hanno avuto un impatto positivo in diversi ambiti, come l’inclusione sociale, l’educazione e la salute mentale, e discuteremo insieme di come possiamo sfruttare questo potenziale per progettare esperienze interattive significative.

18.30 Inaugurazione mostra Walking Mountains

Andrea Lerda, Curatore, Museo della Montagna di Torino

19.00 Il Piccolo Teatro di Ostana accoglie ConversAzioni

20.15 Cena sociale di benvenuto presso la Merenderia Alpina

Sabato 5 ottobre

9.30 Accoglienza partecipanti

10.00 Saluti istituzionali

Alessandro Maggioni, Presidente Confcooperative Habitat*

Scuola di ConversAzioni. Costruire la sostenibilità

Quali sostenibilità?

Presentazione dei tre workshop: ambiente, cultura, economia

11.15 Coffee time

11.30 Avvio dei workshop

Sostenibilità ambientale

Andrea Fenoglio, Cooperativa Viso A Viso e Francesco Piperis, Giornalista di RBE, dialogano con:

Igor Vigna, Direttore Tecnico del Consorzio Forestale Canavesano

Matteo Cottura, Presidente Comprensorio CN1 Valle Po

Mauro Salot, Presidente Associazione Sentieri Alta Val Malone

Durate il workshop saranno affrontate le seguenti tematiche:

- rigenerazione Forestale con il progetto Robin Wood che coinvolge le pratiche silvopastorali nel comune di Ostana.

- valorizzazione della selvaggina con il Comprensorio CN 1 della Valle Po.

- valorizzazione della rete sentieristica con “l’associazione Sentieri Val Malone”.

- ricerca universitaria e divulgazione

- Strumenti per la rigenerazione e la manutenzione del territorio

Sostenibilità culturale

Raffaella Bonino e Laura Cantarella dialogano con:

Tommaso Caroni, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Arte, attività e beni culturali

Ferdinando Cotugno, Giornalista

Ilda Curti, Progettista europea

Ermes Pozzobon, Festival Combinazioni Montebelluna

Silvia Bongiovanni, Fondatrice di Nuovi Mondi - Festival del Cinema di Montagna

Nel più ampio contesto del festival in cui la sostenibilità, come paradigma presente, viene declinata in diversi approcci e ambiti, il laboratorio dedicato alla sostenibilità culturale affronta, insieme ai partecipanti e agli esperti, alcune questioni:



Sostenibilità culturale: definizione collettiva.

Come la cultura e il patrimonio culturale possono contribuire al conseguimento di uno sviluppo inclusivo e sostenibile?

Come costruire allo stesso tempo cultura della sostenibilità e cultural sostenibile?

Sta emergendo un nuovo paradigma?

Come si relazionano le politiche pubbliche e le buone pratiche in merito alla

sostenibilità culturale?

Come si intreccia la sostenibilità culturale alla sostenibilità ambientale ed economica?

Sostenibilità economica

Federico Bernini e Paola Pezzatti dialogano con:

Elia Dogliani, Presidente Federazione BCC Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria

Elena Casolari, Presidente Fondazione Opes

Stefano Arduini, Direttore di Vita

Giuseppe Daconto,Centro Studi- Fondosviluppo/Confcooperative

Mariolina Pianezzola, Direttrice GAL Tradizione Terre Occitane

Nel workshop di parlerà di impresa e accesso ai capitali, dei soggetti che sui territori possono essere dei reali partner per avviare un progetto e che cosa vuol dire dare sostenibilità ad una impresa di comunità. La sostenibilità non è un vezzo per rispondere alle mode del momento ma un approccio che permette ad una impresa di operare generando valore per se stessa e per il territorio sul quale opera.

13.00 Pranzo presso la Merenderia Alpina

14.30 Avvio workshop itineranti

Sostenibilità ambientale

Passeggiata lungo il sentiero che da Sant'Antonio passa da Ciampagna e arriva in Borgata Serre.

Incontro con:

Enrico Pesce, Presidente Oremo Energia Solidale

Sostenibilità culturale

Passeggiata lungo il sentiero che da Sant’Antonio passa da Borgata La Villo - Davi e arriva in Borgata Serre.

Incontro con:

Alessia Borrelli, Direttore Persone, Cultura e Sostenibilità Gruppo Assimoco

Piercarlo Rossi, Professore Università di Torino

Alessandra Brogliatto, Coordinatrice Commissione Dirigenti Cooperatrici

Confcooperative Piemonte

Sostenibilità economica

Passeggiata lungo il sentiero che da Sant’Antonio passa da San Bernardo - San Nicolao - via dei Morti - Durandin e arriva in Borgata Serre.

Incontro con:

Nicola Cabria, Chief Operating Officer Human Foundation

17.00 Conclusione della Scuola di ConversAzioni a Borgata Serre

Comunità sostenibili nazionali ed internazionali

Valerio Pellirossi, Direttore Confcooperative Habitat presenta

esperienze internazionali e di imprese e cooperative di comunità italiane

Opportunità per giovani cooperatori di comunità

Davide Gioda, Commissione Giovani Imprenditori Confcooperative Piemonte presenta la piattaforma Creare.coop di Confcooperative e Fondosviluppo

Al termine aperitivo di pastis accompagnato dal violino di Serena Giraudo e l’organetto di Andrea Reineri

20.15 Cena presso la Merenderia Alpina

Domenica 6 ottobre

9.15 Accoglienza partecipanti e welcome coffee

10.00 Saluti Istituzionali

Emanuele Vaudano, Presidente Unione Montana dei Comuni del Monviso

Giovanni Fina e Silvano Dovetta, Unione Montana Valle Varaita

Giacomo Lombardo, Sindaco di Ostana

Tino Cornaglia, Presidente Confcooperative Piemonte

Massimiliano Monetti, Coordinatore Settore Cooperative di Comunità

Confcooperative Habitat*

10.30 Relazione introduttiva

La sfida delle cooperative di comunità per lo sviluppo sostenibile delle aree interne e delle terre alte

Anna Manca, Vicepresidente Confcooperative Nazionale

11.00 Le voci di ConversAzioni#3

Proposte dai territori

Irene Bongiovanni, Presidente Confcooperative Piemonte Nord e

Confcooperative Cultura Turismo Sport

Mario Sacco, Presidente Confcooperative Piemonte Sud e

Vicepresidente Confcooperative Sanità



11.30 Il ruolo delle aree rurali dell’UE

Giovanni Crosetto* e Irene Tinagli, Parlamentari europei

Edina Ocsko, E40, Smart Rural 21 – 27

Moderano:

Laura Cantarella, Vicepresidente Viso A Viso

Luca Facta, Segretario Confcooperative Habitat Piemonte

12.15 Gli impegni delle Istituzionali

Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte*

Franco Gilardi, Presidente Asso Piemonte Leader

Marco Gallo, Assessore alla Montagna Regione Piemonte*

Modera Alberto Anselmo, Presidente Confcooperative Habitat Piemonte



13.00 Conclusioni

13.30 Aperitivo montano presso la Merenderia Alpina

15.00 Passeggiata in Borgata S.Antonio, merenda sinoira, castagnata con vin brulè

17.30 Arrivederci al prossimo anno

* in attesa di conferma

LA RETE DI CONVERSAZIONI#3

PROMOTORI

Confcooperative Habitat Piemonte, Cooperative di Comunità Viso A Viso

PATROCINIO

Comune di Ostana, Terres Monviso

PARTNER ISTITUZIONALI CONFCOOPERATIVE

Confcooperative Piemonte Nord, Confcooperative Piemonte Sud,

Commissione Giovani Imprenditori Confcooperative Piemonte,

Commissione Dirigenti Cooperatrici Confcooperative Piemonte

PARTNERS COOPERATIVI

Cooperative di Comunità Le Valli e Escarton

MAIN SPONSORS

Fondo Sviluppo e Federazione BCC Piemonte Valle d’Aosta Liguria

SPONSORS

Assimoco, Mutua Cooperazione Salute, Power Energia,

MEDIA PARTNERS

Cooperative Dstile, Cooperativa More news , Radio Beckwith, Eco del Chisione, Corriere di Saluzzo, Areale

WEB PARTNERS

Cooperativa Redrim, Cooperativa Drimlab

LOGISTIC PARTNERS