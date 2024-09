A Barge la XXI edizione del Premio "In forma chiusa” è dedicato all'Africa

Cerimonia di chiusura, domani sabato 28 settembre, alle 10, nella Biblioteca Comunale di Barge della XXI edizione del Premio poetico "In forma chiusa".

L’evento, è organizzato dal Cenacolo Studi "Michele Ginotta" critico letterario e poeta, allievo di Giovanni Pascoli, a cui è dedicata la biblioteca bargese.

Oltre che a Ginotta il premio è anche in memoria del professore torinese Giorgio Barberi Squarotti, critico letterario, poeta e italianista, mancato nel 2017 che aveva presieduto la giuria per oltre un decennio, e della professoressa Margherita Marconetto, una delle fondatrici del Cenacolo.

Tema centrale di quest’anno è l’Africa, affrontato da diverse prospettive, ma con un focus particolare sul colonialismo e sulle migrazioni forzate verso l’Europa.

Il presidente della giuria sarà il professor Adriano Pennacini, figura di spicco nella fondazione, nel 1991, della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Torino.

Nella sua prefazione alla plaquette (opuscolo) che verrà presentata, Pennacini (classe 1929) ricorda con toccanti parole l’Africa della sua infanzia, vissuta durante l’occupazione italiana dell’Etiopia nel 1935, e i racconti di Hemingway che hanno ispirato la sua gioventù.

Durante la cerimonia interverrà anche la professoressa Cecilia Pennacini, ordinaria di Antropologia Culturale all’Università di Torino, che discuterà delle collezioni di oggetti africani e delle prospettive “decoloniali” dei Paesi del continente africano.

I testi premiati saranno raccolti in una plaquette artigianale, rilegata in stile giapponese e realizzata da Luca Cisternino per le edizioni del Cenacolo di studi “Michele Ginotta”.

Oltre alle opere poetiche, il volumetto ospiterà anche il miglior disegno realizzato dagli studenti dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, grazie alla collaborazione con l’Istituto.

Tra i poeti premiati quest’anno vi sono Vittoria Grimaldi, Myriam Mantegazza e Stefania Raschillà, i cui testi saranno presentati dal professor Marino Boaglio, autore del sonetto Luna d’Africa.

La raccolta si chiuderà con due sonetti e un haiku del professor Mauro Comba, mentre la prima parte sarà dedicata agli haiku del professor Pennacini.

La giornata vedrà anche la partecipazione degli studenti del Liceo Scientifico "M. Curie" di Pinerolo e dell’Istituto Alberghiero "G. Paire" di Barge, con oltre 100 testi presentati dai giovani che hanno deciso di prendere parte a questo importante simposio poetico.