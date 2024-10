Bra, i primi quattro mesi da assessora di Francesca Amato: "Grande supporto dagli uffici comunali"

Alle tre interrogazioni presentate dai gruppi di minoranza nell’ultimo consiglio comunale di Bra, riunitosi lo scorso martedì 24 settembre, ha risposto l’assessora Francesca Amato, che si occupa da poco più di tre mesi di Mobilità Sostenibile, Trasporti Pubblici, Ambiente e Transizione Ecologica, Gestione servizio rifiuti e Igiene urbana, Gestione verde pubblico, parchi e giardini per la Giunta del sindaco Gianni Fogliato.

Un incarico con molte responsabilità

"Per me una sfida impegnativa e al contempo un’esperienza positiva. Essendo mamma di due bambini di 9 e 5 anni, non è semplice conciliare il mio lavoro di architetto in un’azienda con gli impegni in Comune e con la famiglia, ma per fortuna ci sono i nonni e riesco a conciliare tutto con molta soddisfazione. Tra l’altro sono al primo incarico pubblico, che il sindaco Fogliato mi ha affidato e sto entrando nel meccanismo della macchina comunale che a Bra funziona molto bene grazie alla grande professionalità di tutti".

Le prime interrogazioni hanno riguardato segnalazioni di cittadini sulla carenza di manutenzione in strade e parchi pubblici di alcune zone della città

"Sì. Sono state richieste di pulizia straordinaria e riasfaltatura di alcune strade della zona conosciuta dai braidesi come "Conca d’Oro" (via san Giovanni Lontano, via Isonzo) e segnalazioni di cattive condizioni in cui si trovano le aree giochi per i bambini al Parco Atleti Azzurri d’Italia. Nel primo caso c’è da dire che in città si effettua la manutenzione per aree, in modo programmato, e che l’intervento si è poi sovrapposto alle segnalazioni. Tra l’altro quelle strade un tempo erano vicinali gestite da un consorzio, oggi inesistente, non più attivo e a volte basta un po’ di pazienza, giacché in periodi con piogge abbondanti la vegetazione cresce molto in fretta.

Nel secondo, ci tengo a dire che la zona degli impianti sportivi è monitorata costantemente, essendo frequentata anche da bambini piccoli e si opera quotidianamente sulla pulizia, nello svuotamento dei cestini e con attenzione nella manutenzione di giostrine e altalene. Siamo aperti ad ascoltare con attenzione i suggerimenti di tutti i consiglieri e siamo contenti che i cittadini segnalino le problematiche nei luoghi pubblici. Invito solo a farlo nel modo più efficace, cioè telefonando o inviando una mail direttamente agli uffici comunali, che sono a completa disposizione e possono inoltrare celermente la segnalazione a chi deve intervenire".

Durante il consiglio comunale una terza interrogazione ha riguardato gli stalli e le rastrelliere per le biciclette

"In città ci sono oltre 200 rastrelliere, più un’altra cinquantina nei pressi di scuole e nelle zone oggetto di recenti riqualificazioni in cui possono essere utili. Si tratta più che altro di individuare bene i luoghi dove servono di più".

Come dalle parti della stazione.

"Infatti è in fase avanzata il progetto della Velostazione, simile a quella del Movicentro di Cuneo. Si tratta di una struttura dove si potrà lasciare la propria bicicletta al sicuro e al riparo, con ingresso autorizzato da una tessera BIP/ app: si troverà un sistema di lucchetto per chiuderla e la rastrelliera per posizionarla. Incentiveremo l’uso di questo “garage pubblico per biciclette” con un anno di gratuità del servizio. Aspettiamo a breve le risposte da RFI per autorizzarci a posizionarla sull'area e renderlo attivo e fruibile".

Quali sono le altre priorità su cui il suo assessorato lavorerà nei prossimi mesi?

"Ci concentreremo sul miglioramento del trasporto pubblico e sul possibile ampliamento della conurbazione di Bra nelle direzioni di Sanfrè e Sommariva del Bosco e sulla direttiva per l’ospedale di Verduno, aumentando per quanto possibile il numero di corse dei bus negli orari più necessari ai cittadini. Inoltre è un nostro grande impegno quello contro l’abbandono dei rifiuti, sia in città sia nelle zone limitrofe e nelle campagne. Abbiamo un Ecosportello funzionante, ci sono tutte le possibilità di disfarsi di rifiuti, anche degli ingombranti, in modo corretto e non vedo perché si debba ancora lottare contro chi scarica abusivamente l’immondizia".

Accennava che ha trovato nel comune di Bra molta efficienza

"Esatto. Devo veramente ringraziare tutti gli uffici comunali per il supporto che mi hanno dato in questi primi mesi da assessora. Il personale è davvero competente, gentile, efficiente e lavora direi con abnegazione, una parola non troppo usata, ma efficace per il concetto che voglio esprimere. Per cui ringrazio davvero tutti per l’aiuto e il sostegno che ho ricevuto da parte di tutti".