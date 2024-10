Il Villino delle Rose si riaggiudica la gestione della discoteca Merengue di Dronero

A Dronero la discoteca Merengue è pronta a ripartire. Dopo all’incirca dodici anni di attività, sarà ancora la società “Villino delle Rose” guidata da Massimo Brignone a gestire il locale notturno di via Pasubio. Dopo il recesso del contratto, con scadenza 30 settembre per la presentazione delle domande, il Comune di Dronero ha indetto un bando per l’affidamento dell’immobile. Unica partecipante è stata la società Villino delle Rose, che si è aggiudicata la gestione per anni 6+6.



Riguardo alla procedura di affidamento dell’immobile, il sindaco Mauro Astesano spiega: “Seguendo le normative imposte ai Comuni per la definizione dell’importo dei canoni relativi agli edifici di proprietà, tenendo conto delle superfici effettivamente utilizzate a discoteca piuttosto che a magazzino, deposito, ecc… Si è ridefinito un canone che è risultato più basso rispetto al precedente. Si è operato sostanzialmente nello stesso modo in cui era stato eseguito nel bando per l’affidamento dell’ex Caffè Teatro”.



“Dronero non perde un punto di riferimento per i nostri giovani - dice il vicesindaco Mauro Arnaudo -. Con le sue belle serate di musica e spensieratezza, il Merengue è un locale che ha visto e vedrà ancora ballare intere generazioni”.



Inaugurazione della nuova stagione venerdì 18 ottobre che, come scritto sulle pagine social della discoteca, si annuncia essere piena di sorprese: “Dopo aver riportato nel cuneese la musica in vinile, abbiamo chiuso la stagione passata con un nuovo format, ancora tutto da scoprire. Preparatevi a delle serate indimenticabili”.



Il sindaco, il vicesindaco e tutta l’amministrazione comunale ci tengono a fare un grosso in bocca al lupo al Villino delle Rose.