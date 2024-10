Fervono i preparativi per la Stracôni 2024, nel nome della sostenibilità

La Stracôni, la storica camminata non competitiva che si tiene ogni anno a Cuneo, tornerà domenica 10 novembre con un programma ricco di novità. Quest’anno ci aspettiamo di accogliere ben 20.500 partecipanti!



La Stracôni è l’evento più atteso dell’anno a Cuneo, grazie alla sua capacità di rinnovarsi e adattarsi, introducendo nuove collaborazioni e attività per coinvolgere sempre più persone. I preparativi per la nuova edizione sono già in corso, con i classici appuntamenti e intriganti novità che puntano a sorprendere ancora di più.



"Insieme per un futuro sostenibile" è il tema centrale di quest’anno, un argomento di grande importanza che vogliamo portare all’attenzione di tutti. La Stracôni, da sempre promotrice di valori positivi, si arricchisce di una nuova missione: sensibilizzare il pubblico sulla sostenibilità, un tema cruciale per noi e per le generazioni future. Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile dall’Agenda 2030 hanno una validità globale e coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della società. Noi vogliamo dare uno spunto di riflessione su questo impegno, per ricordare a tutti che non è poi così lontano.



Come sempre, Stracôni propone riflessioni pubbliche su argomenti importanti con il suo spirito di leggerezza e allegria. In questo caso attraverso un gioco innovativo. Ecco quindi la nostra proposta per condividere con il pubblico il nostro tema principale: l’Astral Experience, un tour virtuale che farà vivere la città in un modo del tutto nuovo.



Il progetto è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Cuneo e della Camera di Commercio, il sostegno della Fondazione CRC e in collaborazione con LD Multimedia e La Stampa. Il popolo della Stracôni può iniziare a prepararsi a vivere un’avventura senza precedenti: l’Astral Room saprà stupire!



Questa innovativa esperienza di gioco virtuale permetterà di immergersi in una nuova Cuneo tutta da scoprire. Diventare protagonisti di questa avventura è molto semplice: basta indossare il visore e lasciarsi immergere in un viaggio interattivo dove ogni scelta contribuirà a “Trasformare il Futuro con Noi”. Accompagnati dalle nostre mascotte Mina e Cam, i nostri avventurieri affronteranno un percorso ricco di sfide emozionanti. Ogni decisione guiderà verso un futuro più sostenibile, con momenti di adrenalina e sorprese mozzafiato. L’effetto “wow” è garantito! La virtual experience Stracôni, grazie alla collaborazione con Il Girasole “Profuma di caffè”: offriremo un caffè omaggio per ogni due caffè acquistati. Insieme alla conferma di iscrizione, verrà consegnato vi email un buono caffè valido dall’8 novembre al 30 novembre 2024.



Non perdete l’occasione di partecipare all’Astral Experience! Le preiscrizioni all’attività, che ricordiamo è gratuita, sono già disponibili sul nostro sito. L’evento si terrà da venerdì 8 a domenica 10 novembre in Piazza Galimberti. Se non vuoi rischiare di fare lunghe ore o di non riuscire a partecipare, consigliamo di prenotati fin da ora o di utilizzare questo link per accedere al salta coda.