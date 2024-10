La passerella di Garessio si tinge di rosa per la prevenzione del tumore al seno

Anche il Comune di Garessio ha scelto di aderire all'iniziativa “La regione si colora di rosa”, che ha coinvolto oltre 200 paesi con l’intento di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione del tumore al seno, colorando con palloncini rosa la passerella al Borgo Ponte.

"Un gesto bello e semplice, che è in primis un segnale importante per portare avanti una sensibilizzazione a 360° per la prevenzione del tumore al seno - spiega la consigliera Monica Conterno, che ha curato l'iniziativa - Grazie all'aiuto di una collega e dei ragazzi delle scuole medie abbiamo così colorato la nostra passerella nel cuore del paese. Grazie all'associazione Andos da parte dell'amministrazione comunale di Garessio".