Alba, il Borgo dei Brichèt cerca una storica tripletta al Palio degli Asini 2024 [FOTO]

Tribune sold out con 1.120 posti in tribuna occupati da albesi e turisti per l’edizione numero 65 del "Palio di Alba", al via in questi minuti nel centro storico albese. La sfilata dei figuranti precederà la goliardica corsa coi borghi cittadini pronti a contendersi l’ambito drappo, la cui realizzazione è stata affidata quest’anno all’estro degli studenti del Liceo "Pinot Gallizio" e ispirato alla figura del grande artista ricordato a sessant’anni dalla morte.

Gli stessi borghi nella serata di ieri si sono affrontati nella tradizionale "Rievocazione Storica", con la giuria che ha premiato la rappresentazione messa in scena dal Borgo San Martino col titolo "Fuori dall’ombra".

Negli ultimi due anni ad aggiudicarsi la corsa è stato il Borgo dei Brichèt, ora chiamato a tentare una tripletta dal sapore storico: un’impresa riuscita solamente al Borgo delle Rane dal 1982 al 1984 e a Patin e Tesòr dal 1993 al 1995.

Dodici mesi fa a portare gli smalti smalti rosa, turchese e argento primi sul traguardo di piazza Miroglio era stato il fantino Gianluca Zahnd (Zeus su Pegaso).

Brichét aveva così portato a 14 il numero delle proprie vittorie (15 se si considera il Palio revocato nel 1987) rafforzando ancora il proprio indiscusso primato nell’albo d’oro della goliardica contesa ai piedi delle cento torri.

L’ALBO D’ORO

Nell’albo d’oro della corsa Brichet conta 14 vittorie (1971, ’72, ’74, ’77, ’78, ’81, ’86, 2000, 2003, 2006, 2009, 2017, 2022 e 2023, più una revocata nel 1987).

Segue Patin e Tesor con 9 (1969, ’88, ’93, ’94, ’95, ’97, ’99, 2005, 2016).

Poi Moretta, anche lui con 9 (1985, ’96, ’98, 2001, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021).

Rane con 7 (1975, ’79, ’80, ’82, ’83, ’84, 2004).

Fumo con 5 (1947, ’48, ’68, ’70, 2011).

Santa Rosalia con 4 (1989, 2008, 2010 e 2015).

Santa Barbara con 4 (1991, 2002, 2007, 2014).

San Lorenzo con 3 (1951, 1990, 2020).

San Martino con 2 (1973 e 1992).

I VINCITORI ANNO PER ANNO

(Albo d’oro aggiornato del Centro Studi "Beppe Fenoglio")

1932

Postiglioni Presidente Luigi Bertoncini

Vittorio Destefanis "Scheriffo" su Tren

1933

Postiglioni Presidente Luigi Bertoncini

Virginio Rigo "Rochin" su Tren

1934

Postiglioni Presidente Luigi Bertoncini

Virginio Rigo "Rochin" su Tren

1945

Lorenzo Rigo su Tren

1947

Fumo

Teresio Marrone su Tren

1948

Fumo

Giuseppe Marrone su Tren

1951

Rione San Lorenzo

1952

Rione San Damiano

1967

Sagrin Presidente Natale Binello

Carlo Balbo "Golia" su Caterina

1968

Fumo Presidente Luciano Busca

Mario Tanzi "Mario di Pavia" su Gilda

1969

Patin e Tesòr Presidente Guido Fontana

Carlo Balbo "Golia" su Folgore

1970

Fumo Presidente Luciano Busca

Vincenzo Fauzio su Gilda

1971

Brichèt Presidente Carlo Luigi Musso

Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Tren

1972

Brichèt Presidente Carlo Luigi Musso

Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Tren II

1973

San Martino Presidente Paola Rossano

"Gepin di San Rocco Cherasca" su Siringa

1974

Brichèt Presidente Carlo Luigi Musso

Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Ester

1975

Rane Presidente Luigi Cavallero

"Silo" su Piri

1976

Non disputato

1977

Brichèt Presidente Roberto Conte

Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Ira

1978

Brichèt Presidente Luigi Vogliolo

Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Ira

1979

Rane Presidente Luigi Cavallero

"Zac" su Trichi

1980

Rane Presidente Gianni Giacosa

Francesco De Mattis "Dino lo smilzo" su Zac

1981

Brichèt Presidente Giancarlo Langasco

Luigi Molino "Gino lo smilzo" su Ester

1982

Rane Presidente Gianni Giacosa

Luigi Teodoro "Libeccio" su Mareggiata

1983

Rane Presidente Gianni Giacosa

Luigi Teodoro "Libeccio" su Furia

1984

Rane Presidente Gianni Giacosa

Luigi Molino "Lampo" su Tornado

1985

Moretta Presidente Renzo Chiarle

Luigi Teodoro "Mon amour" su Basin

1986

Brichèt Presidente Mario Marengo

"Aceto" su Ester IV

1987

Brichèt Presidente Mario Marengo

(Revocato)

1988

Patin e Tesòr Presidente Danilo Mastrangelo

Andrea Polacci "Rambo II" su Rosa

1989

Santa Rosalia Presidente Mario Marocco

Mario Capra "Ustica" su Bugiardo

1990

San Lorenzo Presidente Ines Manissero

"Viglito" su Barolo

1991

Santa Barbara Presidente Vittorio Fiorito

Beppe Fava

1992

San Martino Presidente Romano Negro

Mario Capra "Raglio" su Forte

1993

Patin e Tesòr Presidente Graziella Destefanis

Andrea Polacci "Rambo II" su Rosa

1994

Patin e Tesòr Presidente Graziella Destefanis

Andrea Polacci "Rambo II" su Rosa

1995

Patin e Tesòr Presidente Graziella Destefanis

Angelo Polacci "Rambo III" su Vendetta

1996

Moretta Presidente Renato Gavuzzi

Sebastiano Porcheddu "Anguilla" su Bambola

1997

Patin e Tesòr Presidente Graziella Destefanis

Silvano Accomo "Senso unico" su Rotonda

1998

Moretta Presidente Renato Gavuzzi

Sebastiano Porcheddu "Attila" su Rambo

1999

Patin e Tesòr Presidente Graziella Destefanis

Silvano Accomo su Primavera

2000

Brichèt Presidente Carlo Viotti

Giancarlo Accomo "Ulivo" su Polo

2001

Moretta Presidente Bruno Silvestro

Sebastiano Porcheddu "Achille" su Fulmine

2002

Santa Barbara Presidente Adele Drocco

Marco Vacchetti "Oliver" su Selene

2003

Brichèt Presidente Carlo Viotti

Giancarlo Accomo "Vendetta" su Tremenda

2004

Rane Presidente Beppe Fauzia

Luca Manzone "Bandana" su Testa 'd coi

2005

Patin e Tesòr Presidente Graziella Destefanis

Luca Cassottane "Assistita" su Fecondazione

2006

Brichèt Presidente Carlo Viotti

Silvano Accomo "Magico" su Momento

2007

Santa Barbara Presidente Adele Drocco

Giorgia Coizza "Nutella" su Panino

2008

Santa Rosalia Presidente Candido Alessandria

Sergio Giraudo "Bagnetto " su Acciughe

2009

Brichèt Presidente Carlo Viotti

Silvano Accomo "Girte nen" su Va nans

2010

Santa Rosalia Presidente Candido Alessandria

Giorgio Lenta "Bagnet" su Acciughe

2011

Fumo Presidente Marita Marolo

Danilo Povero "Trifola" su Tajarin

2012

Moretta Presidente Bruno Silvestro

Alessandro Gioetti "Batman" su Robin

2013

Moretta Presidente Bruno Silvestro

Alessandro Gioetti "Governo" su Berlusconi

2014

Santa Barbara Presidente Adele Drocco

Luca Marengo "Smilzo" su Testun

2015

Santa Rosalia Presidente Candido Alessandria

Giorgio Marcello Lenta "Stanco" su Bugianen

2016

Patin e Tesor Presidente Graziella Destefanis

Andrea Bravo su "Valentina"

2017

Brichet Presidente Carlo Viotti

Silvano Accomo su "Kappa"

2018

Moretta Presidente Bruno Silvestro

Francesco Marcianti "Mamma mia" su Cento lire

2019

Moretta Presidente Bruno Silvestro

Daniele Marcianti su Doppietta

2020

San Lorenzo Presidente Ines Manissero

2021

Moretta Presidente Bruno Silvestro

2022

Brichèt Presidente Fabrizio Campigotto

Silvano Accomo su Giuliano

2023

Brichèt Presidente Fabrizio Campigotto

Gianluca Zahnd