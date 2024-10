Mondovì, un incontro pubblico per presentare il progetto di recupero della ex Cittadella

Nei giorni scorsi la Giunta comunale di Mondovì ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di “Rigenerazione e recupero funzionale del complesso 'ex Caserma Galliano' denominato 'La Cittadella' – Primo lotto funzionale ” redatto dall’architetto Mattia Galliano dello studio tecnico Lineadiciannove di Villanova Mondovì. Un atto formale che si inserisce nel complicato percorso di riqualificazione della Cittadella che l’Amministrazione comunale ha deciso di intraprendere, finanziato in questa fase dalla Strategia Urbana d’Area n.° 5 “Monregalese e basso cuneese” e da risorse comunali e volto a realizzare in loco la “Cittadella fortificata della musica e delle arti” in collaborazione con la Fondazione Academia Montis Regalis e la Fondazione Cirko Vertigo.

Il progetto esecutivo e l’intero percorso operativo di riqualificazione dell’area verrà illustrato al pubblico nel corso di un incontro che l'Amministrazione comunale di Mondovì ha programmato per il prossimo 23 novembre, a partire dalle ore 11, alla presenza, tra gli altri, del governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio e di alcuni esponenti dell’Agenzia del Demanio, invitati nei giorni scorsi.