Roburent, l'amministrazione al lavoro per interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità

Dopo l’insediamento di giugno, continua spedita l’azione della nuova Amministrazione Comunale per lo studio e la soluzione delle innumerevoli problematiche presenti in paese.

Nel corso della settimana, l'Amministrazione Provinciale in collaborazione con il Comune di Roburent, procederà al ripristino di alcuni manti stradali, nel centro del capoluogo, alla rotonda dei Faggi in direzione Cardini, dalla frazione Cardini alla località Croce dei Cardini e un tratto di via Manere in Frazione San Giacomo.

Proseguono anche gli interventi inerente la messa in sicurezza delle strade comunali e, sempre in collaborazione con la Provincia, di quelle provinciali per il piano di taglio delle piante adiacenti ai percorsi, per ovviare i crolli delle stesse che si verificano puntualmente ogni anno durante le nevicate, al fine di scongiurare incidenti che si possono rivelare anche mortali.

"È allo studio anche un regolamento per il decoro urbano -. spiegano dal municipio -. Essendo Roburent un centro turistico, si rende necessaria un’azione a largo raggio, con opere di manutenzione puntuale, sia sugli immobili pubblici che privati, sui siti e sulle zone verdi all’interno dei centri abitati, per un profondo miglioramento del contesto, attualmente in alcuni casi molto degradato".

Costituita anche la Commissione edilizia comunale che risulta così composta:

Arch. Marco Botto (presidente), Avv. Alessandra Golinelli, Dott. Arch. Davide Mulattieri, Dott. Ing. Francesco Nasi, Geom. Ramon Odasso, Geom. Carlo Sasso (vice presidente), Dott.Ing. Andrea Talarico.

Immediata l'operatività della commissione che procederà all'analisi e al vaglio di numerose pratiche di sanatoria.