Edilizia residenziale pubblica all'attenzione dell'Europa: anche il presidente di Federcasa all'incontro di Firenze

Nella splendida cornice della Sala Esposizione del Palazzo della Regione Toscana, si sono confrontati i rappresentanti delle case popolari di Italia, Spagna, Portogallo, Malta e Slovenia per rinnovare l'impegno comune di condividere e evidenziare i problemi dell'edilizia residenziale pubblica all'attenzione delle Istituzioni europee.

A seguire le dichiarazioni del presidente di Federcasa Marco Buttieri.

“Oggi percorriamo insieme un nuovo grande passo verso l’unità di intenti che ci accomuna ormai da tempo con i colleghi Spagnoli e Portoghesi sui temi della casa e di come garantire ai cittadini alloggi sempre più confortevoli, efficienti, integrati e dotati di servizi adeguati, anche per lo sviluppo sociale - afferma. Abbiamo invitato al tavolo anche i delegati dei nuovi Paesi che vorremmo coinvolgere, come Slovenia, Malta, Grecia.”

“Il nostro impegno comune è cominciato con la sottoscrizione del Patto del Pantheon, per condividere i problemi e le criticità simili dell’area mediterranea - prosegue il presidente Marco Buttieri -. Oggi, con la nomina dei nuovi Commissari alla casa e al Mediterraneo, l’occasione da cogliere è certamente quella di chiedere alla Commissione europea nuovi fondi dedicati all’housing in senso ampio, anche in termini di valorizzazione ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare che è nelle nostre disponibilità.”

“Ringrazio a nome di Federcasa - conclude Buttieri - tutti i Partner intervenuti e in collegamento, la Regione Toscana e Casa Spa, che ci hanno ospitato nelle loro sedi, Housing Europe, che ci rappresenta a livello europeo, i nuovi referenti dell’Ufficio Europa e colleghi di Giunta, Antonio Parolini e Leonardo Impegno, la struttura della Federazione. Dovremo affrontare ancora insieme tanti altri passi, come il Piano europea della casa, la disponibilità di risorse dedicate in termini di fondi strutturali e minore burocrazia.”