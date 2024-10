Cinema per grandi e piccini: in arrivo a Dronero due belle proiezioni

Al CineTeatro Iris di Dronero la programmazione non si ferma. Dopo il buon riscontro della rassegna “Grandi date per grandi attori”, dedicata alle figure di Gian Maria Volonté, Sophia Loren e Marcello Mastroianni, torna il cinema per adulti e piccini con due film di prima visione da non perdere.

Sabato 12 ottobre, alle ore 21, ci sarà la proiezione sullo schermo del film “L'ultima settimana di settembre” di Gianni De Blasi, con protagonisti Diego Abatantuono e Biagio Venditti nei panni di nonno e nipote on the road, mentre domenica 13 ottobre, alle ore 17, sarà invece la volta del film d'animazione “Ozi – La voce della foresta” di Tim Harper, una favola ambientalista.

“L'ultima settimana di settembre”

Pietro Rinaldi (Abatantuono), ex scrittore depresso decide di farla finita il 20 settembre, giorno del suo compleanno, ma viene interrotto dalla notizia che probabilmente dovrà prendersi cura del nipote Mattia (Venditti). I due, che si conoscono poco, intraprendono un viaggio in auto attraverso l'Italia per darsi il tempo di scoprirsi a vicenda. Il film è un road movie tenero e dolente, con in scena un grande mattatore dello spettacolo italiano, oltre che anche un confronto generazionale.

“Ozi – La voce della foresta”

Parabola ambientalista prodotta da Leonardo DiCaprio, Ozi è una piccola orangotango che vive serenamente con i suoi genitori nella foresta pluviale, finché l'intervento improvviso e distruttivo dell'uomo separa il nucleo familiare. La scimmietta viene adottata da una coppia di attivisti ecologisti grazie ai quali impara ad interagire con gli esseri umani, tanto da diventare un'influencer in difesa del pianeta. Tutto cambia quando Ozi viene a sapere che i suoi genitori potrebbero essere ancora vivi.

Per maggiori informazioni scrivere a cineteatroiris.ops@gmail.com oppure telefonare al 340 743 9443