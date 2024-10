Il liceo artistico “Ego-Bianchi” apre le sue porte ai ragazzi delle terze medie e famiglie

Archiviato il Salone dell'orientamento dello scorso weekend alla caserma Vian di Cuneo, il liceo artistico “Ego-Bianchi” apre le sue porte ai ragazzi delle terze medie per farsi conoscere da vicino.



La sede di corso De Gasperi 15 di Cuneo ha messo a punto un calendario per accogliere su prenotazione i giovani studenti e le loro famiglie dalle 14.30 alle 16.30 di lunedì 28 ottobre, martedì 5 novembre, lunedì 25 novembre, martedì 3 dicembre, lunedì 16 dicembre.



E’ richiesta la prenotazione entro i 2 giorni antecedenti la data di interesse all'indirizzo mail della docente referente per l'orientamento: renata.raviola@bianchivirginio.it

La struttura è oggetto di interventi di efficientamento energetico e il cantiere in corso consentirà la visita a piccoli gruppi per volta, per questa ragione sono state previste più date.



Un'occasione per i ragazzi che dovranno scegliere la scuola superiore preziosa per metabolizzare l'impatto con i locali che si potrebbero andare a frequentare e respirare in prima persona il clima.



Durante le giornate di scuola aperta i ragazzi interessati saranno accolti da docenti e alunni che li accompagneranno a visitare la scuola, in particolare le aule e i laboratori dove si svolgono le discipline di indirizzo.

L'accoglienza dei visitatori sarà organizzata a gruppi secondo una scansione oraria definita in fase di prenotazione.

Non sono, invece, previste attività laboratoriali dirette per questione di numero e di spazi.