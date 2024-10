A Ormea si torna a ballare, riapre la storica discoteca Pit Stop 2.0 [FOTO]

Ci siamo, si torna a ballare: sabato 19 ottobre si riaccendono luci e consolle della storica discoteca Pit Stop 2.0 di Ormea, sulla Statale 28, quello che per tantissimi anni è stato un punto di riferimento obbligato per gli amanti della disco tra Liguria e Piemonte. Insomma, un pezzo importante della storia di "certe notti" del basso Piemonte e non solo.

A riportare in pista i giovani imperiesi, cuneesi e savonesi e, naturalmente, turisti, dopo la pausa estiva, sono due giovani imprenditori di Imperia che hanno rilevato il locale. Si tratta di Giuseppe Meli e Fabrizio Stillitano. "Un sogno che si realizza, poter gestire una discoteca che abbiamo spesso frequentato e al quale ci legano molti ricordi".

Con grande forza di volontà, la passione per quello che rappresenta il Pit Stop 2.0 per generazioni di ragazzi Meli e Stillitano hanno fatto un investimento ingente per ridare luce e valore alla discoteca di Ormea. Anche la direzione artistica è di marca imperiese doc, è affidata a Mirko e Alessia di Enjoy.

I generi che saranno proposti sono commerciale, Techno Tramp e Urban Reggaeton. Dal prossimo mese di novembre spazio anche a ballo latino americano e a chi ha voglia di liscio.

Sorprese si annunciano per una Notte di Halloween a dir poco indimenticabile. Alla consolle si alterneranno i nomi più cool del panorama dei deejay, da La Fatina a Guido Dj, da Niki Dj a Messi Dj e a Lenny. Vocalist Richy Gallo.