Dopo 25 anni Quintorigo e John De Leo tornano assieme per 3 concerti unici

Era il 1999 quando i Quintorigo, nell’allora formazione originale che vedeva John De Leo alla voce, Valentino Bianchi al sax, Stefano Ricci al contrabbasso e i fratelli Andrea e Gionata Costa rispettivamente al violino e al violoncello, vincevano l’accademia di Sanremo e calcavano per la prima volta il palco dello storico festival della canzone italiana.

Il brano che venne scelto per quell’occasione fu “Rospo”, il risultato, invece, il Premio della Critica per le nuove proposte quello della giuria di qualità per il miglior arrangiamento, a cui fece seguito la Targa Tenco, nell’omonimo ambito premio, per la miglior opera prima.

Nello stesso anno i Quintorigo pubblicarono l’album “Rospo”, disco che ha segnato una tappa fondamentale dell’alternative italiano.

Quintorigo e John De Leo, storica voce del gruppo, a 25 anni da quel successo, primo di tanti altri che seguirono, riuniscono la formazione originale per 3 eventi unici live: il 1 dicembre a Milano al Santeria di viale Toscana, 31; l’8 dicembre a Bologna al Locomotiv di Via Sebastiano Serlio, 25/2 e il 15 dicembre a Roma al Largo Venue di Via Biordo Michelotti, 2, al momento sold out le prime due date e pochissimi biglietti rimasti per quella capitolina.

“Perché tornare rospi?”, spiegano Quintorigo e John De Leo, “in realtà ci siamo sempre sentiti rospi. Oggi ancora di più. La ricorrenza dei venticinque anni di Rospo, brano scritto appositamente per Sanremo da cui il titolo del nostro primo album, celebra quella che per noi resta tuttora una visione del mondo, un'urgenza che va oltre al discorso musicale. Restare rospi è una necessità; tramutarsi in principi dello show business comporta uno snaturamento che non ci è possibile. Essere Rospi è la nostra forma di Resistenza; essere parte dell’immaginario popolare contribuendo alla difesa di quei valori che riguardano tutti”.

Per festeggiare questo speciale 25esimo anniversario, inoltre, Rospo verrà stampato in vinile, per la prima volta, da Universal Music e, per l’occasione, verrà pubblicato per la prima volta anche il vinile di Grigio, secondo album del gruppo.

Prevendite concerti su Ticketone: https://www.ticketone.it/artist/quintorigo-john-de-leo/

Pre-order album: https://bio.to/QuintorigoVinili ).